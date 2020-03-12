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Номер извещения
ГП062031
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Частичный ремонт кровельного покрытия в цехе №13. Инвентарный номер 60464.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-33-45
Факс
Адрес электронной почты
Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопьева София Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Частичный ремонт кровельного покрытия в цехе №13. Инвентарный номер 60464.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062031Дата и время окончания срока приема заявок Частичный ремонт кровельного покрытия в цехе №13. Инвентарный номер 60464.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП062031Дата и время вскрытия заявок Частичный ремонт кровельного покрытия в цехе №13. Инвентарный номер 60464.Колпино
Подведение итогов не позднее
25.05.2020 11:0025.05.2020 11:0025.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП062031Подведение итогов не позднее Частичный ремонт кровельного покрытия в цехе №13. Инвентарный номер 60464.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Частичный ремонт кровельного покрытия в цехе №13. Инвентарный номер 60464.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На территории ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
43.91.19.110
Документация лота
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