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    Главная / Торги / Поставка элементов фильтрующих

    Поставка элементов фильтрующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938764Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов фильтрующихКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32008938764

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка элементов фильтрующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - АЭРО КЕМЕРОВО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - АЭРО КЕМЕРОВО

    Юридический адрес

    650070, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, 62-й Проезд, стр.12

    Почтовый адрес

    650070, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, 62-й Проезд, стр.12

    Контактный телефон

    +7 343 351-18-88 доб. 6435

    Адрес электронной почты

    knyazev.ayu@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Князев Александр Юрьевич

    Место рассмотрения заявок

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка элементов фильтрующих

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938764Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов фильтрующихКемерово

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка элементов фильтрующих

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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