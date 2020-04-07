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Номер извещения
ГП062012
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по разработке программного обеспечения (программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта для задач предиктивного обслуживания оборудования.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 2956
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Майличка Екатерина Анатольевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке ПО (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта для задач предиктивно
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2020 15:45 GMT +307.04.2020 15:4507.04.2020 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП062012Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке ПО (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта для задач предиктивноСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по разработке ПО (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта для задач предиктивно
Официальный сайт, на котором размещена документация
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