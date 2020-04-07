Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по разработке программного обеспечения (программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта для задач предиктивного обслуживания оборудования.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП062012 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0031118-100-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по разработке программного обеспечения (программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта для задач предиктивного обслуживания оборудования. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Газпром нефть

Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5 Контактный телефон +7 812 363-31-52 доб. 2956 Адрес электронной почты tender@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Майличка Екатерина Анатольевна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по разработке ПО (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта для задач предиктивно Дата и время окончания срока приема заявок 07.04.2020 15:45 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП062012 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке ПО (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта для задач предиктивно Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по разработке ПО (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта для задач предиктивно Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт