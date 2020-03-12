Закупка №17/78_2/2020 на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией от котельных, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14; Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008938499 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка №17/78_2/2020 на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией от котельных, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14; Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация 5._Протокол_подведения_итогов_17_78_2_2020.pdf

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +7 812 334-50-60 доб. 5162 Факс {} Адрес электронной почты szzakupki@47.gpte.ru Ф.И.О. контактного лица Сырбу Антон Юрьевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru