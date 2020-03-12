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Номер извещения
32008938499
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка №17/78_2/2020 на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией от котельных, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14; Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5162
Факс
{}
Адрес электронной почты
szzakupki@47.gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сырбу Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по обслуживанию системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией от котельной, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14; Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 17/78_2/2020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938499Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией от котельной, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14; Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 17/78_2/2020Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938499Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обслуживанию системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией от котельной, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14; Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 17/78_2/2020Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 16:0018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938499Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией от котельной, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14; Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 17/78_2/2020Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938499Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией от котельной, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14; Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 17/78_2/2020Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обслуживанию системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией от котельной, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, строение 14; Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, Воронцовский б-р, строение 1, корп. 2 17/78_2/2020
Начальная цена
974 004,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
27 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
71.20
71.20
Документация лота
Кол-во: 27.00000
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