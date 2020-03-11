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    Главная / Торги / Поставка картриджей

    Поставка картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050985Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050985

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    532-КД

    Наименование закупки

    Поставка картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 532-КД

    Протокол_подведения_итогов_532-КД_(сайт).doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@tek-inform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохоров Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050985Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджейМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 10:0011.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050985Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджейМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 18:0025.03.2020 18:0025.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050985Подведение итогов не позднее Поставка картриджейМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 18:0025.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050985Подведение итогов не позднее Поставка картриджейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей

    Начальная цена

    10 998,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600273/name/5e6b78ccc6a915.59407934

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка картриджей"

    Кол-во:

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