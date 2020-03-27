Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи холодильника на 500 тонн, причала и ливневой канализации, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9 , принадлежащего ООО "Запсибгазторг"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.

Номер извещения ГП050980

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Предмет договора - холодильник на 500 тонн, общая площадь 599,6 кв. м, кадастровый номер 86:06:0020108:314; - причал для приема контейнеров, общая площадь 2 400 кв. м; - ливневая канализация протяженностью 46 м. Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.

Начальная цена 9084000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 870000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок