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    Главная / Торги / Поставка неисключительных прав на программное обеспечение

    Поставка неисключительных прав на программное обеспечение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938414Дата и время окончания срока приема заявок Поставка неисключительных прав на программное обеспечениеДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008938414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка неисключительных прав на программное обеспечение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КРО-3-2020_Закупочная_Документация

    К_РО-3-2020_Протокол_рассмотрения_заявок.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАШИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
    Все закупки и тендеры КАШИРСКИЙ РО

    Юридический адрес

    142002, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ (ЗАПАДНЫЙ МКР.), СТРОЕНИЕ 1Б, ЭТ/ОФ;ЭТ/ПОМ 5/503-510; 2/201

    Почтовый адрес

    142002, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ (ЗАПАДНЫЙ МКР.), СТРОЕНИЕ 1Б, ОФ.503-510 ЭТ.5, ПОМ.201, ЭТ.2

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 1228

    Факс

    Адрес электронной почты

    ATaranovskaya@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарановская Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка неисключительных прав на программное обеспечение

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938414Подведение итогов не позднее Поставка неисключительных прав на программное обеспечениеДомодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка неисключительных прав на программное обеспечение

    Начальная цена

    1 110 651,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КАШИРСКИЙ РО
    Все закупки и тендеры КАШИРСКИЙ РО

    Адрес местонахождения

    142002, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ (ЗАПАДНЫЙ МКР.), СТРОЕНИЕ 1Б, ЭТ/ОФ;ЭТ/ПОМ 5/503-510; 2/201

    142002, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ (ЗАПАДНЫЙ МКР.), СТРОЕНИЕ 1Б, ОФ.503-510 ЭТ.5, ПОМ.201, ЭТ.2

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599826/name/5e6b55de0a9242.33446730

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением"

    Кол-во: 1.00000

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