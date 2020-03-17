Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса № 026/1110 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050972 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗП20-02-08(ФС) Наименование закупки Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса № 026/1110 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 Контактный телефон +7 495 287-61-00 Факс -- Адрес электронной почты Vera.Makedonskaya@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Македонская Вера Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru