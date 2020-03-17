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Номер извещения
ГП050972
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса № 026/1110 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
Vera.Makedonskaya@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Македонская Вера Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса № 026/1110 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050972Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса № 026/1110 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194 Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 17:0017.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050972Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса № 026/1110 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194 Москва
Подведение итогов не позднее
02.04.2020 18:0002.04.2020 18:0002.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050972Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса № 026/1110 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194 Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.04.202002.04.2020 18:0002.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050972Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса № 026/1110 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса № 026/1110 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194
Начальная цена
19 191 138,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
F
Документация лота
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