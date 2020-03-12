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Номер извещения
ГП050977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ЗИП для ГТУ (фильтры и чехлы к ним для ГТУ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
NBikmetova@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бикметова Нелли Шамильевна
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтров для ГТУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050977Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров для ГТУЦАО
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050977Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров для ГТУЦАО
Подведение итогов не позднее
31.07.2020 23:0031.07.2020 23:0031.07.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050977Подведение итогов не позднее Поставка фильтров для ГТУЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров для ГТУ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Инструкцией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Инструкцией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Чехлы для фильтров для ГТУ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050977Дата и время окончания срока приема заявок Чехлы для фильтров для ГТУ.ЦАО
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050977Дата и время вскрытия заявок Чехлы для фильтров для ГТУ.ЦАО
Подведение итогов не позднее
31.07.2020 23:0031.07.2020 23:0031.07.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050977Подведение итогов не позднее Чехлы для фильтров для ГТУ.ЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Чехлы для фильтров для ГТУ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Инструкцией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Инструкцией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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