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Номер извещения
32008938160
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка №28/78_2/2020 на право заключения договора на передачу прав на использование лицензионного программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5162
Факс
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Адрес электронной почты
szzakupki@47.gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сырбу Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938160Дата и время окончания срока приема заявок Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938160Дата и время вскрытия заявок Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 17:0024.03.2020 17:0024.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938160Подведение итогов не позднее Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020
Начальная цена
6 715 966,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
283 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
62
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 283.00000
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