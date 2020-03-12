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    Главная / Торги / Закупка №28/78_2/2020 на право заключения договора на передачу прав на использование лицензионного программного обеспечения

    Закупка №28/78_2/2020 на право заключения договора на передачу прав на использование лицензионного программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938160Дата и время окончания срока приема заявок Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008938160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка №28/78_2/2020 на право заключения договора на передачу прав на использование лицензионного программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД

    Юридический адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Почтовый адрес

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Контактный телефон

    +7 812 334-50-60 доб. 5162

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    szzakupki@47.gpte.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сырбу Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938160Дата и время окончания срока приема заявок Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938160Дата и время вскрытия заявок Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 17:0024.03.2020 17:0024.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938160Подведение итогов не позднее Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 17:0024.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938160Подведение итогов не позднее Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Передача прав на использование лицензионного программного обеспечения 28/78_2/2020

    Начальная цена

    6 715 966,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    283 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"

    Кол-во: 283.00000

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