www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050966
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп биметалла по заявке №562/104
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 624-47-04
Факс
{}
Адрес электронной почты
nazarchuk@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назарчук Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
ПАО Уралхиммаш
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 18:00 GMT +312.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050966Дата и время окончания срока приема заявок Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1 ПАО Уралхиммаш
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 18:0012.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050966Дата и время вскрытия заявок Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1 ПАО Уралхиммаш
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050966Подведение итогов не позднее Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1 ПАО Уралхиммаш
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
95 380,00 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24
Документация лота
Кол-во: 95
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.