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    Главная / Торги / Закуп биметалла по заявке №562/104

    Закуп биметалла по заявке №562/104

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050966Дата и время окончания срока приема заявок Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1 ПАО УралхиммашПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050966

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    87-562/20

    Наименование закупки

    Закуп биметалла по заявке №562/104

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список учредительных документов

    Заявка на биметалл

    Договор поставки

    ГП050966_second_parts_protocol_на_этп_гпб.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 912 624-47-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nazarchuk@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назарчук Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    ПАО Уралхиммаш

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 18:00 GMT +312.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050966Дата и время окончания срока приема заявок Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1 ПАО Уралхиммаш

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 18:0012.03.2020 18:0012.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050966Дата и время вскрытия заявок Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1 ПАО Уралхиммаш

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050966Подведение итогов не позднее Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1 ПАО Уралхиммаш

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Просим Вас рассмотреть возможность поставки листового проката: № Номенклатура Количество Единица Раскрой / кол-во листов Заказ 1 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 5 240,000 кг 2300х7200х2 2055092 2 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 8 100,000 кг 2000х6400х4 3 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 460,000 кг 2200х6400х2 4 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 560,000 кг 1500х5000х3 5 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 4 360,000 кг 2150х6400х2 6 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 3 440,000 кг 1700х6400х2 7 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 040,000 кг 2200х7200х4 8 Лист 20 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-К-кл.1 10 940,000 кг 2400х7200х4 9 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 23 900,000 кг 2400х11450х5 10 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 4 380,000 кг 2200х11450х1 11 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 390,000 кг 1700х11450х1 12 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 640,000 кг 1450х7200х2 13 Лист 22 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 5 480,000 кг 2100х5000х3 14 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 3 030,000 кг 1600х4600х2 15 Лист 26 ГОСТ 10885-85/(09Г2С-17-400+10Х17Н13М2Т)-кл.1 1 420,000 кг 1500х4600х1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    95 380,00 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка платежа 30КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/639991/name/5eb2454580f271.03816163

    06.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закуп биметаллического листа"

    Кол-во: 95

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