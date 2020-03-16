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Номер извещения
ГП050954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) по несению постоянной аварийной-спасательной готовности (АСГ) для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755253
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселева Ирина Львовна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) по несению аварийно-спасательной готовности (АСГ) для ну
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050954Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) по несению аварийно-спасательной готовности (АСГ) для нуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) по несению аварийно-спасательной готовности (АСГ) для ну
Официальный сайт, на котором размещена документация
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