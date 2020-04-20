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    Главная / Торги / Поставка ЗИП к насосам

    Поставка ЗИП к насосам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.04.2020 15:3020.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008938349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    135/27.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП к насосам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение 1

    Изменение 2

    Изменение 3

    Изменение_4.pdf

    Изменение_4.pdf

    Изменение_5.pdf

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    Вн-074-01-5067__от_06.08.2020.pdf

    Вн-074-01-5067__от_06.08.2020.pdf

    Вн-074-01-5067__от_06.08.2020.pdf

    Протокол__№_Вн-074-01-5912__от_09.09.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗИП к насосам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.04.2020 15:30 GMT +320.04.2020 15:3020.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к насосамСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    21.04.2020 07:0021.04.2020 07:0021.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938349Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП к насосамСалават

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938349Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к насосамСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938349Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к насосамСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП к насосам

    Начальная цена

    1 873 131,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/705576/name/5f2ce4c0ed4934.36903359

    07.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 170.00000

    Лот 2

    Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.04.2020 15:30 GMT +320.04.2020 15:3020.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    21.04.2020 07:0021.04.2020 07:0021.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938349Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГСалават

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938349Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938349Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГ

    Начальная цена

    906 935,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/705580/name/5f2ce50f793811.99586822

    07.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/729465/name/5f59a7eb25a670.98169553

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 182.00000

    Лот 3

    Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.04.2020 15:30 GMT +320.04.2020 15:3020.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    21.04.2020 07:0021.04.2020 07:0021.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938349Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"Салават

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938349Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938349Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"

    Начальная цена

    207 108,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/705582/name/5f2ce584102d40.92308358

    07.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 10.00000

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