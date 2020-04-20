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Номер извещения
32008938349
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ЗИП к насосам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ЗИП к насосам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.04.2020 15:30 GMT +320.04.2020 15:3020.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к насосамСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.04.2020 07:0021.04.2020 07:0021.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938349Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП к насосамСалават
Подведение итогов не позднее
12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938349Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к насосамСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП к насосам
Начальная цена
1 873 131,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 170.00000
Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.04.2020 15:30 GMT +320.04.2020 15:3020.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГСалават
Дата и время вскрытия заявок
21.04.2020 07:0021.04.2020 07:0021.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938349Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГСалават
Подведение итогов не позднее
12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938349Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП к насосам АРЕОПАГ
Начальная цена
906 935,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.13.31.110
28.13
Документация лота
Кол-во: 182.00000
Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.04.2020 15:30 GMT +320.04.2020 15:3020.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"Салават
Дата и время вскрытия заявок
21.04.2020 07:0021.04.2020 07:0021.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938349Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"Салават
Подведение итогов не позднее
12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938349Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП к насосам ЗАО "ТМЗ"
Начальная цена
207 108,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.13.31.110
28.13
Документация лота
Кол-во: 10.00000
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