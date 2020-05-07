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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка»

    Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050999Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050999

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЮНГ-20-011

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2) Проект договора

    4) Объявление о проведении ОКТ

    Проектная документация.part04

    Проектная документация.part09

    Проектная документация.part12

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part09

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part01

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part02

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part04

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part06

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part15

    3) Техническое задание

    Проектная документация.part17

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part23

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part20

    20.03.23_-_ТУ_пересечение_коммуникаций.part2.rar

    20.03.23_-_Ответы_на_вопросы_участников+схемы.docx

    Обзорная_схема_Усть-Ямсовейски_1й.pdf

    20.04.15_-_РД_(изм.).part1.rar

    20.04.15_-_РД_(изм.).part2.rar

    Проектная документация.part07

    Проектная документация.part02

    Проектная документация.part05

    Проектная документация.part03

    Проектная документация.part08

    Проектная документация.part07

    Проектная документация.part10

    Проектная документация.part11

    Проектная документация.part13

    Проектная документация.part14

    20.03.12 - НАПРАВЛЕНИЕ РД+дополненной ПД

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part05

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part03

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part07

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part13

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part14

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part16

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part17

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part18

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part19

    1) КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (общая)

    Проектная документация.part01

    Проектная документация.part06

    Проектная документация.part15

    Проектная документация.part16

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part12

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part08

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part10

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part11

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part21

    20.03.12 - РД + дополненная ПД!!!!.part22

    20.03.23_-_ТУ_пересечение_коммуникаций.part1.rar

    20.03.23_-_ТУ_пересечение_коммуникаций.part3.rar

    Обзорная_схема_Усть-Ямсовейский.pdf

    20.04.15_-_ВАЖНО_информация_участникам.docx

    ВНИМАНИЕ___.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-73

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    yulia@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Христенко Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.05.2020 12:00 GMT +307.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050999Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050999Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 21:5930.09.2020 21:5930.09.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050999Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 21:5930.09.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050999Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    09

    Услуги в области добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/860152/name/603dd05d6ae509.35022555

    02.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка»"

    Кол-во:

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