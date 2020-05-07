www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050999
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-73
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
yulia@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Христенко Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2020 12:00 GMT +307.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050999Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050999Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 21:5930.09.2020 21:5930.09.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050999Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 21:5930.09.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050999Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи», «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Линейные объекты» и «Обустройство кустов скважин №№ 71, 72, 73 Усть-Ямсовейского лицензионного участка» (Лот неделимый)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
43.99.90
09
B
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.