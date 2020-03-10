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    Главная / Торги / Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938030Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008938030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_32-2020-3.docx

    Сведения для расчета по критериям оценки

    Приложение №2- сметная документация

    Проект договора_

    Приложение №1- проектная документация

    Приложение №3- график производства работ

    ТЗ СМР без приложения_32-2020

    Документация_о_ЗП в ЭФ_№ 32-2020_СМР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    8332 доб.561128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панкратов О. А.

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938030Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    427 339,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.2

    Строительство инженерных коммуникаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601942/name/5e6f5c81a62687.93172959

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций"

    Кол-во:

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