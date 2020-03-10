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    Главная / Торги / Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938053Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензиигород Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008938053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2

    Наименование закупки

    Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_2.3_итоги.doc

    Протокол_2.3.pdf

    Извещение

    Извещение

    Документация

    Документация

    Раздел V. Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Кировское машиностроительное предприятие
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Контактный телефон

    +7 8332 66-40-28

    Факс

    +7 8332 66-40-64

    Адрес электронной почты

    zakupki@kmp43.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиляева Валентина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 23:0020.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938053Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензиигород Киров, улица Дзержинского, дом 75/8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 1 условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») Место предоставления прав использования: лицензиат направляет сублицензиату на электронный адрес учетные данные для доступа к веб-сайту правообладателя программы для электронно-вычислительных машин для загрузки сублицензиатом дистрибутивов программы для электронно-вычислительных машин в количестве равном количеству программы для электронно-вычислительных машинРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») Срок предоставления прав использования программ для электронно-вычислительных машин: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора Оплата сублицензиатом общей суммы вознаграждения в размере 100% (ста процентов) осуществляется в рублях Российской Федерации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи права использования программы для электронно-вычислительных машин и подписания сторонами акта приема-передачи права, на основании счета, выставленного лицензиатом
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМП
    Все закупки и тендеры АО КМП

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8

    Классификатор ОКПД2

    58.29.29

    Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608908/name/5e74c624e5f874.02516694

    20.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608909/name/5e74c631328dd0.61752831

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

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