Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») Срок предоставления прав использования программ для электронно-вычислительных машин: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора Оплата сублицензиатом общей суммы вознаграждения в размере 100% (ста процентов) осуществляется в рублях Российской Федерации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи права использования программы для электронно-вычислительных машин и подписания сторонами акта приема-передачи права, на основании счета, выставленного лицензиатом