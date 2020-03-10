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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008938053
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 23:0020.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938053Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензиигород Киров, улица Дзержинского, дом 75/8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права использования программы для электронно-вычислительных машин на условиях простой (неисключительной) лицензии
Начальная цена
180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») – 1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») Место предоставления прав использования: лицензиат направляет сублицензиату на электронный адрес учетные данные для доступа к веб-сайту правообладателя программы для электронно-вычислительных машин для загрузки сублицензиатом дистрибутивов программы для электронно-вычислительных машин в количестве равном количеству программы для электронно-вычислительных машинРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
58.29.29
58.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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