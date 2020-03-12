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Номер извещения
ГП050957
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год.( сумма в лоте указана за 1 месяц) согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана без учета НДС. Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение, в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
28.02.2020 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423831, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ ЧУЛМАН, ДОМ 111, ПОМЕЩЕНИЕ 23
Почтовый адрес
423831, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ ЧУЛМАН, ДОМ 111, ПОМЕЩЕНИЕ 23
Контактный телефон
+7 950 316-81-61
Факс
Адрес электронной почты
Zubachev.K@tts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубачев Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050957Дата и время окончания срока приема заявок Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050957Дата окончания срока рассмотрения заявок Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны
Дата и время проведения
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050957Дата и время проведения Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050957Подведение итогов не позднее Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.03.202023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050957Подведение итогов не позднее Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.
Начальная цена
323 050,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в лоте №1 указана сумма за 1 месяц технического обслуживания. договор заключаться на 12 месяцев.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань , все объекты заказчика ООО "ТрансТехСервис" указанные со спецификацией в приложениях( всего 13 приложений) к техническому заданию.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК ТРАНСТЕХСЕРВИС
Все закупки и тендеры УК ТРАНСТЕХСЕРВИС
Адрес местонахождения
423831, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ ЧУЛМАН, ДОМ 111, ПОМЕЩЕНИЕ 23
43.21.10.140
Документация лота
Кол-во: 1
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