Лот 1

Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.