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    Главная / Торги / Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год.( сумма в лоте указана за 1 месяц) согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана без учета НДС. Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение, в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона.

    Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год.( сумма в лоте указана за 1 месяц) согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана без учета НДС. Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение, в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050957Дата и время окончания срока приема заявок Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050957

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год.( сумма в лоте указана за 1 месяц) согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана без учета НДС. Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение, в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    28.02.2020 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1-13 ТЗ Бланк для КП

    ГП050957_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСТЕХСЕРВИС
    Все закупки и тендеры УК ТРАНСТЕХСЕРВИС

    Юридический адрес

    423831, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ ЧУЛМАН, ДОМ 111, ПОМЕЩЕНИЕ 23

    Почтовый адрес

    423831, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ ЧУЛМАН, ДОМ 111, ПОМЕЩЕНИЕ 23

    Контактный телефон

    +7 950 316-81-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    Zubachev.K@tts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубачев Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050957Дата и время окончания срока приема заявок Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050957Дата окончания срока рассмотрения заявок Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны

    Дата и время проведения

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050957Дата и время проведения Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050957Подведение итогов не позднее Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050957Подведение итогов не позднее Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на техническое обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации системы контроля и управления доступом системы оповещения и управления эвакуации системы автоматические установки пожаротушения По г.Казани на объектах ООО "ТрансТехСервис" на 1 год. согласно спецификации объектов ( 13 приложений) и технического задания на обслуживание данных систем по этим площадкам. сумма указана за 1 месяц, начальная цена 323 050 руб( без.учета НДС) Для подачи заявки необходимо прикрепить коммерческое предложение , в ходе аукциона, она будет уменьшена на % понижения аукциона. цены в КП указываются за 1 месяц обслуживания. Договор заключается на сумму: цена итоговая после аукциона *12 месяцев. = сумма договора 1 год.

    Начальная цена

    323 050,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в лоте №1 указана сумма за 1 месяц технического обслуживания. договор заключаться на 12 месяцев.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань , все объекты заказчика ООО "ТрансТехСервис" указанные со спецификацией в приложениях( всего 13 приложений) к техническому заданию.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    безналичная постоплата в течении 15 рабочих дней, после предоставления подписания закрывающих документов за предоставленные услуги.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК ТРАНСТЕХСЕРВИС
    Все закупки и тендеры УК ТРАНСТЕХСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    423831, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ ЧУЛМАН, ДОМ 111, ПОМЕЩЕНИЕ 23

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.140

    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 1-13 Техническое заданиебланк для К

    28.02.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619746/name/5e8c3c96e20d57.20503277

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание слаботочных систем согласно "технического задания" "

    Кол-во: 1

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