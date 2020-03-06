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Номер извещения
ГП050951
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
попозиционной закупки на поставку сварочного ЗИПа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3253
Факс
Адрес электронной почты
Anastasiya.Lashkareva@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Лашкарева Анастасия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Попозиционной закупки на поставку сварочного ЗИПа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050951Дата и время окончания срока приема заявок попозиционной закупки на поставку сварочного ЗИПа.Колпино
Подведение итогов не позднее
20.05.2020 21:0020.05.2020 21:0020.05.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050951Подведение итогов не позднее попозиционной закупки на поставку сварочного ЗИПа.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционной закупки на поставку сварочного ЗИПа.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Кол-во: 25
Кол-во: 400
Кол-во: 150
Кол-во: 500
Кол-во: 3000
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 12
Кол-во: 2
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