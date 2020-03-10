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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия

    Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937811Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия.г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008937811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_об_итогах_закупки_РПЗ_1446_-_на_сайт.pdf

    Извещение

    Раздел 9 документации о закупке

    Раздел 8 документации о закупке

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.dergacheva@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937811Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия.г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 11:0010.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937811Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия.г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937811Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия.г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выброса предприятия.

    Начальная цена

    58 550,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 9 документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 9 документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 8 документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604437/name/5e70da71cea862.86128475

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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