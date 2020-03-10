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    Главная / Торги / Поставка опор ЛЭП ж/б

    Поставка опор ЛЭП ж/б

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опор ЛЭП ж/бСаранскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008938013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка опор ЛЭП ж/б

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 07-ЗП

    Документация 07-ЗП с изменениями

    Уведомление о внесении изменений 07-ЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Юридический адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Почтовый адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Контактный телефон

    +7 8342 35-77-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oziletp@tfwatt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маслова Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Саранск

    Закупки и тендеры Республика Мордовия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка опор ЛЭП ж/б

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938013Подведение итогов не позднее Поставка опор ЛЭП ж/бСаранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка опор ЛЭП ж/б

    Начальная цена

    916 049,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    93 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РМ, г.о. СаранскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка силами и средствами поставщика в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки на поставку Товара от Покупателя. Срок подачи последней заявки на поставку Товара Покупателем – по 30.08.2020 включительно. Оплата в течение пятнадцати календарных дней с даты фактического получения всего количества Товара по заявке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТФ ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Адрес местонахождения

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.162

    Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61.1

    Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня"

    Кол-во: 93.00000

    Лот 2

    Поставка опор ЛЭП ж/б

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938013Подведение итогов не позднее Поставка опор ЛЭП ж/бСаранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка опор ЛЭП ж/б

    Начальная цена

    1 416 449,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    141 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РМ, г.о. СаранскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка силами и средствами поставщика в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки на поставку Товара от Покупателя. Срок подачи последней заявки на поставку Товара Покупателем – по 30.08.2020 включительно. Оплата в течение пятнадцати календарных дней с даты фактического получения всего количества Товара по заявке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТФ ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Адрес местонахождения

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.162

    Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61.1

    Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня"

    Кол-во: 141.00000

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