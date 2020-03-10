Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка силами и средствами поставщика в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки на поставку Товара от Покупателя. Срок подачи последней заявки на поставку Товара Покупателем – по 30.08.2020 включительно. Оплата в течение пятнадцати календарных дней с даты фактического получения всего количества Товара по заявке