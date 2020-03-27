Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи колбасного цеха, расположенного по адресу: Астраханская область, Лиманский район, в 912 м на северо-восток от с. Камышово, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, Лиманский район, в 912 м на северо-восток от с. Камышово

Номер извещения ГП050945

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Предмет договора Колбасный цех. Местонахождение: Астраханская область, Лиманский район, в 912 м на северо-восток от с. Камышово

Начальная цена 180000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 5000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок