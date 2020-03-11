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    Главная / Торги / Закупка оборудования для проведения ЕГЭ И ОГЭ

    Закупка оборудования для проведения ЕГЭ И ОГЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938452Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008938452

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования для проведения ЕГЭ И ОГЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 16:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    техническое задание

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 7
    Все закупки и тендеры МОАУ ЛИЦЕЙ № 7

    Юридический адрес

    460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр. Промысловый, 11

    Почтовый адрес

    460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр. Промысловый, 11

    Контактный телефон

    +7 3532 43-07-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    27@orenschool.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пушкарева Нурания Галейевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938452Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938452Дата и время вскрытия заявок Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008938452Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭ

    Начальная цена

    2 438 420,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    46 ноутбуков, 4 маршрутизатора, 25 сетевых фильтров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    460051, г.Оренбург, проезд Промысловый, д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет между Сторонами производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОАУ ЛИЦЕЙ № 7
    Все закупки и тендеры МОАУ ЛИЦЕЙ № 7

    Адрес местонахождения

    460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр. Промысловый, 11

    Классификатор ОКПД2

    46.51.10.110

    Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во:

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