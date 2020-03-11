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Номер извещения
32008938452
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования для проведения ЕГЭ И ОГЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 16:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр. Промысловый, 11
Почтовый адрес
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр. Промысловый, 11
Контактный телефон
+7 3532 43-07-22
Факс
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Адрес электронной почты
27@orenschool.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пушкарева Нурания Галейевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008938452Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭОренбург
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008938452Дата и время вскрытия заявок Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение оборудования для проведения ЕГЭ и ОГЭ
Начальная цена
2 438 420,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
46 ноутбуков, 4 маршрутизатора, 25 сетевых фильтров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460051, г.Оренбург, проезд Промысловый, д.11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОАУ ЛИЦЕЙ № 7
Все закупки и тендеры МОАУ ЛИЦЕЙ № 7
Адрес местонахождения
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр. Промысловый, 11
46.51.10.110
46.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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