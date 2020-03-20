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    Главная / Торги / Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»

    Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050956

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_рст_TETRA.docx

    Форма_КП_рст_TETRA.XLSX

    ТЗ_подписанное.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Milana.Silnova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сильнова Милана Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 15:00 GMT +320.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.04.2020 15:0020.04.2020 15:0020.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050956Подведение итогов не позднее Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 15:0020.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050956Подведение итогов не позднее Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    71.12.18.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи, телевидения и радиовещания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    13.03.2020

    13.03.2020

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство программирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Радиостанция стандарта ТЕТRA с аккумулятором и антенной"

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "Запасной аккумулятор"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Зарядное устройство"

    Кол-во: 36

    "Позиция 5"

    "Средство программирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Радиостанция стандарта ТЕТRA с аккумулятором и антенной"

    Кол-во: 36

    "Позиция 7"

    "Запасной аккумулятор"

    Кол-во: 36

    "Позиция 8"

    "Зарядное устройство"

    Кол-во: 36

    "Позиция 9"

    "Средство программирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Радиостанция стандарта ТЕТRA с аккумулятором и антенной"

    Кол-во: 36

    "Позиция 11"

    "Запасной аккумулятор"

    Кол-во: 36

    "Позиция 12"

    "Зарядное устройство"

    Кол-во: 36

    "Позиция 13"

    "Средство программирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Радиостанция стандарта ТЕТRA с аккумулятором и антенной"

    Кол-во: 36

    "Позиция 15"

    "Запасной аккумулятор"

    Кол-во: 36

    "Позиция 16"

    "Зарядное устройство"

    Кол-во: 36

    "Позиция 17"

    "Средство программирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Радиостанция стандарта ТЕТRA с аккумулятором и антенной"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Запасной аккумулятор"

    Кол-во: 36

    "Позиция 20"

    "Зарядное устройство"

    Кол-во: 36

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