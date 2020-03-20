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Номер извещения
ГП050956
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Milana.Silnova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сильнова Милана Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:00 GMT +320.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»Москва
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 15:0020.04.2020 15:0020.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050956Подведение итогов не позднее Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов носимых взрывозащищённых радиостанций для системы радиосвязи стандарта TETRA ОАО «Ямал СПГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
71.12.18.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 1
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 1
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 1
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 1
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
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