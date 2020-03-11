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    Главная / Торги / закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050949Дата и время окончания срока приема заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ЗлатоустеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050949

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050949_second_parts_protocol_(1).rtf

    ГП050949_second_parts_protocol_(2).rtf

    ГП050949_second_parts_protocol_(3).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Златоусте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 16:00 GMT +311.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050949Дата и время окончания срока приема заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ЗлатоустеЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 16:0011.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050949Дата и время вскрытия заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ЗлатоустеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050949Подведение итогов не позднее закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ЗлатоустеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050949Подведение итогов не позднее закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ЗлатоустеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Златоусте

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. Радонежская, 36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 100% (сто процентов) от стоимости товара, указанного в перечне, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). - срок поставки, не позднее 30.04.2020г. - доставка и разгрузка должна быть включены в стоимость товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.12.13.190

    Насосы гидравлические прочие

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616982/name/5e844165b47d94.96011338

    01.04.2020

    Перечень закупаемого оборудования

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно перечня"

    Кол-во:

    Лот 2

    Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050949Дата и время окончания срока приема заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ВолгоградеЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050949Дата и время вскрытия заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ВолгоградеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050949Подведение итогов не позднее закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ВолгоградеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050949Подведение итогов не позднее закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ВолгоградеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Волгоградская обл., Городищенский район, станции «Орловка», ж/д ст, западнее 0,6 кмРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 100% (сто процентов) от стоимости товара, указанного в перечне, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). - срок поставки, не позднее 30.04.2020г. - доставка и разгрузка должна быть включены в стоимость товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.12.13.190

    Насосы гидравлические прочие

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616986/name/5e84421838aa20.04984618

    01.04.2020

    Перечень закупаемого оборудования

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно перечня"

    Кол-во:

    Лот 3

    Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на Дону

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050949Дата и время окончания срока приема заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на ДонуЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050949Дата и время вскрытия заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на ДонуЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050949Подведение итогов не позднее закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на ДонуЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050949Подведение итогов не позднее закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на ДонуЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на Дону

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, дом 157/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 100% (сто процентов) от стоимости товара, указанного в перечне, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). - срок поставки, не позднее 30.04.2020г. - доставка и разгрузка должна быть включены в стоимость товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.12.13.190

    Насосы гидравлические прочие

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616991/name/5e84429b890e76.81318994

    01.04.2020

    Перечень закупаемого оборудования

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно перечня"

    Кол-во:

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    11.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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