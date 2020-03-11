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Номер извещения
ГП050949
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 520
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
tupikov.eb@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тупиков Евгений Борисович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Златоусте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 16:00 GMT +311.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050949Дата и время окончания срока приема заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ЗлатоустеЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 16:0011.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050949Дата и время вскрытия заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ЗлатоустеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050949Подведение итогов не позднее закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ЗлатоустеЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Златоусте
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. Радонежская, 36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
28.12.13.190
28.13.28.000
Документация лота
Кол-во:
Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050949Дата и время окончания срока приема заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ВолгоградеЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050949Дата и время вскрытия заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ВолгоградеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050949Подведение итогов не позднее закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. ВолгоградеЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Волгоградская обл., Городищенский район, станции «Орловка», ж/д ст, западнее 0,6 кмРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
28.12.13.190
28.13.28.000
Документация лота
Кол-во:
Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на Дону
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050949Дата и время окончания срока приема заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на ДонуЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050949Дата и время вскрытия заявок закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на ДонуЧелябинск
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050949Подведение итогов не позднее закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на ДонуЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК" для филиала в г. Волгограде обособленное подразделение в г. Ростов на Дону
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, дом 157/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
28.12.13.190
28.13.28.000
Документация лота
Кол-во:
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