закупка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-АЗК"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- 100% (сто процентов) от стоимости товара, указанного в перечне, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). - срок поставки, не позднее 30.04.2020г. - доставка и разгрузка должна быть включены в стоимость товара.