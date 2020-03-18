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    Главная / Торги / Приобретение средств индивидуальной защиты

    Приобретение средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937559Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств индивидуальной защитыСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937559

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРОТОКОЛ_№_2_.pdf

    9. ТЗ Закупка средств индивидуальной защиты

    Документация (запрос котировок) МСП Закупка средств индивидуальной защиты

    10. Обоснование НМЦ Закупка средств индивидуальной защиты

    8. Проект договора Закупка средств индивидуальной защиты

    Извещение (запрос котировок) МСП Закупка средств индивидуальной защиты

    Титульный лист Закупка средств индивидуальной защиты

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 339-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupky4050@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Астратова Анна Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 14:0024.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937559Подведение итогов не позднее Закупка средств индивидуальной защитыСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    203 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612527/name/5e7b380629ecc0.32375975

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 825.00000

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