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    Главная / Торги / Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи холодильника, расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи холодильника, расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050936Дата и время окончания срока приема заявок Холодильник, площадью 536,8 кв.м. (кадастровый номер 30:04:130101:348) Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31. Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи холодильника, расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.

    Номер извещения

    ГП050936

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Предмет договора

    Холодильник, площадью 536,8 кв.м. (кадастровый номер 30:04:130101:348) Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.

    Начальная цена

    2400000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    28-02-2020 15:25 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.03.2020 18:00

    Дата и время проведения

    31.03.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Холодильник, площадью 536,8 кв.м. (кадастровый номер 30:04:130101:348)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    57900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Контактный телефон

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    adm@gazprom-assets.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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