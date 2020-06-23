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    Главная / Торги / закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

    закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.06.2020 08:0023.06.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050939Дата и время окончания срока приема заявок закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности Тюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050939

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРИЛОЖЕНИЕ НОВОЕ

    Приложение_№1_заявка.xlsx

    Расчет_стоимости.xlsx

    договор

    Щит_информационный_с_указанием_номера_кустовой_площадки_образец.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-66

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Mokryak@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мокряк Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.06.2020 08:00 GMT +323.06.2020 08:0023.06.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050939Дата и время окончания срока приема заявок закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2020 08:3023.06.2020 08:3023.06.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050939Дата и время вскрытия заявок закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2020 12:0023.06.2020 12:0023.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050939Подведение итогов не позднее закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.202023.06.2020 12:0023.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050939Подведение итогов не позднее закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов для обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех.документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех.документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течение 60 дней после поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    70.22.40.000

    Знаки товарные и франшизы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ПРИЛОЖЕНИЕ НОВОЕ

    18.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента оградительная с надписью "Опасная зона" (1шт=250м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Лента оградительная с надписью "Опасная зона" (1шт=250м)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Лента оградительная с надписью "Опасная зона" (1шт=250м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Журнал "Безопасность труда в промышленности""

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Информационны знак "№КГКС,№скважин, недропользователь, номера телефонов", знак- металл размер 600х400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Знак "Взрывоопасно. Не курить.Не пользоваться открытым огнем", знак- металл размер 600х400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Знак дорожный 3.1 "Въезд запрещен", Дорожный знак, металл "кирпич""

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Информационны знак "№КГКС,№скважин, недропользователь, номера телефонов", знак- металл размер 600х400"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Знак "Взрывоопасно. Не курить.Не пользоваться открытым огнем", знак- металл размер 600х400"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Знак дорожный 3.1 "Въезд запрещен", Дорожный знак, металл, круглый "кирпич""

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Плакат Схема отбора воздуха 1000х1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Знак дорожный 3.13. "Ограничение высоты 4,5 м"."

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Знак дорожный 3.13. "Ограничение высоты 4,5 м"."

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Щит информационный с указанием номера кустовой площадки"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Знак дорожный 3.1 "Въезд запрещен""

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Табличка "В резерве" (металл, 300х150 мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Табличка "В работе" (металл, 300х150 мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Знак "Движение запрещено""

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Лента оградительная с надписью "Опасная зона" (1шт=250м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Знак пластиковый Р18 Запрещается пользоваться мобильным телефоном или рацией"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Лента оградительная красно-белая 75мм х250м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Знак F-11 "Звуковой оповещатель пожарной тревоги", Размер 100 мм, Вид материала-пластик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Знак "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики", пластик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Знак пластиковый Р18 Запрещается пользоваться мобильным телефоном или рацией"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Знак F-11 "Звуковой оповещатель пожарной тревоги", Размер 100 мм, Вид материала-пластик"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Знак F10 Кнопка включения систем пожарной автоматики"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Знак безопасности "Не закрывать! Работают люди" 100х200 мм пластиковый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Знак "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" Пластик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" Пластик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Знак безопасности "Не закрывать! Работают люди" 100х200 мм пластиковый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Знак безопасности "Не открывать! Работают люди" 100х200 мм пластиковый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" Пластик"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Знак "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" Пластик"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" Пластик"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Знак треугольник металлический светоотражающий "Нефтепровод""

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Знак дорожный 3.13. "Ограничение высоты 6 м"."

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Знак "Направляющая стрелка" черная 250х50 мм .пленка самоклеющаяся"

    Кол-во: 60

    "Позиция 38"

    "Знак треугольник металлический светоотражающий "Нефтепровод""

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Знак "Направляющая стрелка" черная 250х50 мм .пленка самоклеющаяся"

    Кол-во: 80

    "Позиция 40"

    "Лента оградительная с надписью "Опасная зона" (1шт=250м)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Знак "Заземление" 20х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Знак "Ответственный за противопожарное состояние" 300х150 мм пластик"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Знак Указатель напряжения - 380В.пленка самоклеющаяся"

    Кол-во: 120

    "Позиция 44"

    "Знак "Работать здесь" Пластик"

    Кол-во: 78

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