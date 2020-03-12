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    Главная / Торги / Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора)

    Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937654Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материаловПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937654

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-56-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-104@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малкова Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материалов

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937654Подведение итогов не позднее Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материалов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора)

    Начальная цена

    765 243,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608382/name/5e749518e46080.18800553

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 24.00000

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