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Номер извещения
32008937654
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-56-42
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-104@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малкова Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материалов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937654Подведение итогов не позднее Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, здание автоматизированной телефонной станции 3, бюро строительных и вспомогательных материалов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сигнализаторов с комплектующими в количестве 24 штук, в номенклатуре согласно Спецификации (Приложение №1 к проекту договора)
Начальная цена
765 243,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
26.51.70.190
26.51
Документация лота
Кол-во: 24.00000
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