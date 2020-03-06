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Номер извещения
32008937451
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка продукции мукомольно – крупяного производства, крахмала, в номенклатуре, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-55-48
Факс
Адрес электронной почты
sannikova.tn@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Санникова Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Воткинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка продукции мукомольно – крупяного производства, крахмала, в номенклатуре, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.03.202006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937451Подведение итогов не позднее Закупка продукции мукомольно – крупяного производства, крахмала, в номенклатуре, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора) Воткинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продукции мукомольно – крупяного производства, крахмала, в номенклатуре, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора)
Начальная цена
1 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, склад Комбината питания, торговые точки, столовые, находящийся на территории АО «Воткинский завод»; 2) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Спорта, 16, территория Санатория – профилактория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
10.61.11.000
10.61
Документация лота
Кол-во:
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