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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008937415
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1
Почтовый адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1
Контактный телефон
+7 8652 95-17-05
Факс
+7 8652 95-17-10
Адрес электронной почты
serzhantovaie@stavkraygaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сержантова Ирина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ставрополь, пр. Кулакова, 1а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственные товары
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственные товары
Начальная цена
6 228 860,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
Адрес местонахождения
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Кулакова, 1
20.4
20.4
Документация лота
Кол-во: 84186.00000
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