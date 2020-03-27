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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Центрального склада, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с.Сеитовка, Юбилейная ул, через 530 м. от конторы в восточную часть, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская область, Красноярский район, с. Сеитовка, Юбилейная ул, через 530 м. от конторы в восточную часть
Номер извещения
ГП050919
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
Центральный склад, площадь 550,7, 1 этаж, кадастровый номер 30:06:130101:907. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, с. Сеитовка, Юбилейная ул, через 530 м. от конторы в восточную часть
Начальная цена
180000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
18000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 15:13 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Центральный склад, площадь 550,7, 1 этаж, кадастровый номер 30:06:130101:907.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
25900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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