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Номер извещения
ГП050920
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление порожних вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный (СВР), код 780302 - Россия, ст. Череповец-2, Северной ж.д., код 302507
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-59-74
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плющ Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Предоставление порожних вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный (СВР), код 780302 - Россия, ст. Череповец-2, Северной ж.д., код 302507
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050920Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление порожних вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный (СВР), код 780302 - Россия, ст. Череповец-2, Северной ж.д., код 302507Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 11:0006.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050920Дата и время вскрытия заявок Предоставление порожних вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный (СВР), код 780302 - Россия, ст. Череповец-2, Северной ж.д., код 302507Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.03.202010.03.2020 15:0010.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050920Подведение итогов не позднее Предоставление порожних вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный (СВР), код 780302 - Россия, ст. Череповец-2, Северной ж.д., код 302507Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление порожних вагонов для доставки груза ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: Россия, ст. Екатеринбург-Товарный (СВР), код 780302 - Россия, ст. Череповец-2, Северной ж.д., код 302507
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
49.2
Документация лота
Кол-во:
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