Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Столярного цеха, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, 530 м. от конторы в восточную сторону, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, 530 м. от конторы в восточную сторону

Номер извещения ГП050918

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Предмет договора Столярный цех (стройцех), площадь 427,5 кв.м, 1 этаж, кадастровый номер 30:06:130101:840. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, 530 м. от конторы в восточную сторону

Начальная цена 180000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 18000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок