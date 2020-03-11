Поставка продукции производственно-технического назначения

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка в течение 2020 года партиями по заявке Заказчика в течение 3-х рабочих дней с момента оформления Заявки Заказчиком. Заказчик перечисляет денежные средства путем безналичного расчета на расчетный счет Поставщика 100% - по факту поставки товара в течение 15 календарных дней с даты получения счета после подписания товарной накладной и др. сопров. документов в соответствии с Техническим заданием Приложение № 6