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    Главная / Торги / Поставка продукции производственно-технического назначения

    Поставка продукции производственно-технического назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции производственно-технического назначения НовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937504

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продукции производственно-технического назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение 1 к Техническому заданию

    приложение 6 Техническое задание

    приложение 5 проект договора

    извещение

    32008937504_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 8635 26-60-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    soshchenko.i@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сощенко Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции производственно-технического назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937504Подведение итогов не позднее Поставка продукции производственно-технического назначения Новочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции производственно-технического назначения

    Начальная цена

    680 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заказчик по своему усмотрению выбирает товар в части количества в рамках суммы договора в соответствии с Техническим заданием Приложение № 6

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новочеркасск, пр-т Баклановский,115 в соответствии с Техническим заданием Приложение № 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в течение 2020 года партиями по заявке Заказчика в течение 3-х рабочих дней с момента оформления Заявки Заказчиком. Заказчик перечисляет денежные средства путем безналичного расчета на расчетный счет Поставщика 100% - по факту поставки товара в течение 15 календарных дней с даты получения счета после подписания товарной накладной и др. сопров. документов в соответствии с Техническим заданием Приложение № 6

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598193/name/5e6a0820d371d4.89965601

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования"

    Кол-во:

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