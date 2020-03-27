Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи овцекомплекса, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Предмет договора

Овцекомплекс в составе: - Кормоцех площадью 213,4 кв. м, кадастровый номер 30:06:000000:1373; - Здание котельной в о/к площадью104,1 кв. м, кадастровый номер: 30:06:000000:1278; - Здание овчинно-мехового цеха площадью 324,7кв. м, кадастровый номер: 30:06:000000:1303; - Овчарни площадью 1899,1 кв. м. (кадастровый номер 30:06:030101:2441), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2442), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2443), 1894,7 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2444), 1985,5 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2445), 1898,8 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2448), 1903,4 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2449), 1906,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2450), 1914,6 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2451), 1920 кв. м (кадастровый номер 30:06:030101:2452); - Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв.м (кадастровый номер 30:06:030101:2446); - Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв.м (кадастровый номер 30:06:000000:1275); - Здание амбулатории, площадью 261,5 кв.м (кадастровый номер 30:06:030101:2447); - Санпропускник, площадью 367,8 кв. м (кадастровый номер 30:06:000000:1276). Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек.