Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Склада ГСМ, расположенного по адресу: Астраханская область, Лиманский р-н, в 9840 м. на юго-восток от с. Песчаное и в 5841 м. на юго-запад от с. Оля, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, Лиманский р-н, в 9840 м. на юго-восток от с. Песчаное и в 5841 м. на юго-запад от с. Оля

Номер извещения ГП050911

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Предмет договора Склад ГСМ (автозаправочная станция), площадью 53,2 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:12:000000:1340. Местонахождение: Астраханская область, Лиманский р-н, в 9840 м. на юго-восток от с. Песчаное и в 5841 м. на юго-запад от с. Оля

Начальная цена 24000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 3000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок