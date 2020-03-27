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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Склада ГСМ, расположенного по адресу: Астраханская область, Лиманский р-н, в 9840 м. на юго-восток от с. Песчаное и в 5841 м. на юго-запад от с. Оля, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская область, Лиманский р-н, в 9840 м. на юго-восток от с. Песчаное и в 5841 м. на юго-запад от с. Оля
Номер извещения
ГП050911
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
Склад ГСМ (автозаправочная станция), площадью 53,2 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:12:000000:1340. Местонахождение: Астраханская область, Лиманский р-н, в 9840 м. на юго-восток от с. Песчаное и в 5841 м. на юго-запад от с. Оля
Начальная цена
24000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
28-02-2020 15:06 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 18:00
Дата и время проведения
31.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Склад ГСМ (автозаправочная станция), площадью 53,2 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:12:000000:1340.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
10900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Слатвицкий Павел Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
adm@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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