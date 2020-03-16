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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку и доставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку и доставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937506Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Петрозаводск, ул.Онежской флотилии, д.26Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937506

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку и доставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_№_3_от_26.03.20г..pdf

    Конкурсная документация

    Опросные листы

    Конкурсная документация (изменения)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРТЭК
    Все закупки и тендеры КАРТЭК

    Юридический адрес

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4

    Почтовый адрес

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26

    Контактный телефон

    +7 8142 59-28-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    snabzhenie@cartec.net.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анохов Арсений Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск, ул.Онежской флотилии, д.26

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 12:0026.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937506Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Петрозаводск, ул.Онежской флотилии, д.26

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Начальная цена

    5 955 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Резервуар РВС-450 - 2шт. Резервуар РА-10 - 1шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,территория склада хранения ГСМ котельной завода «Авангард», находящейся в ведение ООО «КАРТЭК».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в следующем порядке: 1.Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 20% от Цены Договора без учета НДС, кроме того НДС (20%). 2. Авансовый платеж производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора при условии предоставления Поставщиком не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до наступления указанного срока оригинала счета на соответствующий авансовый платеж с приложением оригинала банковской гарантии возврата аванса.В случае несвоевременного предоставления Поставщиком указанных документов срок оплаты аванса увеличивается соразмерно просрочке предоставления документов. Поставщик в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса. 3.Окончательный расчет по Договору осуществляется Покупателем после подписания Акта приема-передачи Товара и товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи и товарной накладной. Сумма окончательного платежа по настоящему Договору составляет без учета НДС, кроме того НДС (20 %) в размере ____________ (_________________________), всего ____________ (__________________) рублей. Покупатель обязан осуществить оплату выставленного Поставщиком счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после его предъявления Продавцом при наличии оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КАРТЭК
    Все закупки и тендеры КАРТЭК

    Адрес местонахождения

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26

    Классификатор ОКПД2

    25.29.1

    Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.2

    Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614472/name/5e7d935d6bdc50.03295187

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей"

    Кол-во: 3.00000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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