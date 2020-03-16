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Номер извещения
32008937506
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку и доставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4
Почтовый адрес
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26
Контактный телефон
+7 8142 59-28-56
Факс
Адрес электронной почты
snabzhenie@cartec.net.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анохов Арсений Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск, ул.Онежской флотилии, д.26
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.03.202026.03.2020 12:0026.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937506Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Петрозаводск, ул.Онежской флотилии, д.26
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Оборудования резервуарного: Резервуар вертикальный стальной 450м³ РВС-450 – 2шт.; Резервуар сбора проливов объемом 10м³ РА-10 - 1шт. для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Начальная цена
5 955 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Резервуар РВС-450 - 2шт. Резервуар РА-10 - 1шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РК, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии,территория склада хранения ГСМ котельной завода «Авангард», находящейся в ведение ООО «КАРТЭК».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26
25.29.1
25.2
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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