Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется в следующем порядке: 1.Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 20% от Цены Договора без учета НДС, кроме того НДС (20%). 2. Авансовый платеж производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора при условии предоставления Поставщиком не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до наступления указанного срока оригинала счета на соответствующий авансовый платеж с приложением оригинала банковской гарантии возврата аванса.В случае несвоевременного предоставления Поставщиком указанных документов срок оплаты аванса увеличивается соразмерно просрочке предоставления документов. Поставщик в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса. 3.Окончательный расчет по Договору осуществляется Покупателем после подписания Акта приема-передачи Товара и товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи и товарной накладной. Сумма окончательного платежа по настоящему Договору составляет без учета НДС, кроме того НДС (20 %) в размере ____________ (_________________________), всего ____________ (__________________) рублей. Покупатель обязан осуществить оплату выставленного Поставщиком счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после его предъявления Продавцом при наличии оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства.