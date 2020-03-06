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    Главная / Торги / Поставка блоков керамзитобетонных с поддонами

    Поставка блоков керамзитобетонных с поддонами

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков керамзитобетонных с поддонамиВ соответствии с документацией электронного аукционаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937274

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка блоков керамзитобетонных с поддонами

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Описание объекта

    Расчет цены

    Документация

    Протокол_от_10.03.2019.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго»
    Все закупки и тендеры МУП СТЭ

    Юридический адрес

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Почтовый адрес

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Контактный телефон

    +7 8622 96-85-85 доб. 350

    Факс

    +7 8622 96-85-85

    Адрес электронной почты

    serebrennikovaem@sochi-teplo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серебренникова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с документацией электронного аукциона

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блоков керамзитобетонных с поддонами

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 23:5912.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937274Подведение итогов не позднее Поставка блоков керамзитобетонных с поддонамиВ соответствии с документацией электронного аукциона

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блоков керамзитобетонных с поддонами

    Начальная цена

    335 423,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией электронного аукциона

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией электронного аукционаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией электронного аукциона
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП СТЭ
    Все закупки и тендеры МУП СТЭ

    Адрес местонахождения

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Классификатор ОКПД2

    23.61.1

    Изделия строительные из бетона

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61.1

    Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/595903/name/5e67c2fcc3db06.92928538

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блоки керамзитобетонные"

    Кол-во: 7020.00000

    "Позиция 2"

    "Поддон"

    Кол-во: 78.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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