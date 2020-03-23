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    Главная / Торги / поставку одежды специальной в фирменном стиле ПАО "Газпром нефть" от термических рисков дуги (п.84)

    поставку одежды специальной в фирменном стиле ПАО "Газпром нефть" от термических рисков дуги (п.84)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка одежды специальной в фирменном стиле ПАО «Газпром нефть» от термических рисков дугиНоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32008937904

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    84

    Наименование закупки

    поставку одежды специальной в фирменном стиле ПАО "Газпром нефть" от термических рисков дуги (п.84)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-17-04

    Адрес электронной почты

    Stolbova.MV@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столбова Марина Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка одежды специальной в фирменном стиле ПАО «Газпром нефть» от термических рисков дуги

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 14:00 GMT +323.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка одежды специальной в фирменном стиле ПАО «Газпром нефть» от термических рисков дугиНоябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка одежды специальной в фирменном стиле ПАО «Газпром нефть» от термических рисков дуги

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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