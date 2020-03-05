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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. Рудный

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. Рудный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050907Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. РудныйЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050907

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    005

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. Рудный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тф договора

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-заявка

    Приложение 3-опыт

    ГП050907_Протокол_поведения_итогов..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-59-74

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плющ Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. Рудный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 07:00 GMT +305.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050907Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. РудныйЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 07:0005.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050907Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. РудныйЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050907Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. РудныйЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. Рудный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594814/name/5e674de0897776.00777682

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод на условиях DAP по маршруту: г. Екатеринбург - Казахстан, г. Рудный"

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