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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003133
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка форсунок ДВС Volvo Penta
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
e.semushin@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семушин Егор Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Форсунок ДВС Volvo Penta
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 16:30 GMT +305.03.2020 16:3005.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003133Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Форсунок ДВС Volvo PentaМосква
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 16:0020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003133Подведение итогов не позднее Поставка Форсунок ДВС Volvo PentaМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Форсунок ДВС Volvo Penta
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 12
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