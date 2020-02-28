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Номер извещения
32008939059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
R_722_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
Почтовый адрес
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
Контактный телефон
+7 831 429-04-04 доб. 220
Факс
+7 831 429-07-03
Адрес электронной почты
ozp@gpnof.ru
Ф.И.О. контактного лица
Валенская Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >
Начальная цена
278 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2500.00000
Кол-во: 2000.00000
Кол-во: 200.00000
ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >
Начальная цена
2 215 710,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.10.132
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 15.00000
ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >
Начальная цена
15 625 026,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 350.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >
Начальная цена
6 566 035,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 80.00000
ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >
Начальная цена
735 971,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4812.00000
Кол-во: 201.00000
Кол-во: 242.00000
Кол-во: 11.00000
Кол-во: 20000.00000
Кол-во: 200000.00000
Кол-во: 132.00000
Кол-во: 12000.00000
Кол-во: 16.00000
Кол-во: 8.00000
ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >
Начальная цена
627 775,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 28.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 1.00000
ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >
Начальная цена
832 736,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.22.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 100.00000
ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >
Начальная цена
526 602,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 16.00000
ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >
Начальная цена
696 915,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.10.132
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 9.00000
ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >
Начальная цена
104 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8.00000
ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >
Начальная цена
348 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40.00000
ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >
Начальная цена
386 572,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 4350.00000
Кол-во: 1904.00000
Кол-во: 2400.00000
Кол-во: 2800.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 720.00000
Кол-во: 4260.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 4140.00000
Кол-во: 771.00000
Кол-во: 1200.00000
Кол-во: 3.00000
ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >
Начальная цена
2 766 774,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 72.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 35.00000
Кол-во: 5.00000
ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >
Начальная цена
314 022,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 19.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 16.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 22.00000
Кол-во: 32.00000
ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >
Начальная цена
142 122,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
23.19.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 14.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 2900.00000
Кол-во: 1019.00000
Кол-во: 26.00000
ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >
Начальная цена
374 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 55.00000
ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >
Начальная цена
204 925,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 12000.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 280.00000
ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >
Начальная цена
307 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
13.99.19.132
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2500.00000
ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >
Начальная цена
497 524,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 10000.00000
Кол-во: 6000.00000
Кол-во: 12000.00000
Кол-во: 1200.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 800.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 100.00000
ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >
Начальная цена
1 523 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
22.19.71.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 16000.00000
ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >
Начальная цена
409 255,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.111
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50.00000
ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >
Начальная цена
530 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000.00000
ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >
Начальная цена
89 433,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 600.00000
ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >
Начальная цена
155 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.12.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50.00000
ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >
Начальная цена
58 688,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.21.122
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 200.00000
ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >
Начальная цена
290 285,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.11.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 100.00000
ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >
Начальная цена
354 364,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.24.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 20.00000
ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >
Начальная цена
16 245 555,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 50.00000
ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >
Начальная цена
391 894,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 15.00000
ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >
Начальная цена
118 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
23.19.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50.00000
ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >
Начальная цена
173 115,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 1000.00000
ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >
Начальная цена
1 428 540,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.22.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 10.00000
ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >
Начальная цена
396 659,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 50.00000
ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >
Начальная цена
220 356,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 60.00000
ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >
Начальная цена
910 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70.00000
ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >
Начальная цена
24 003 746,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.12.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 80.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 110.00000
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 160.00000
Кол-во: 60.00000
ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >
Начальная цена
2 058 999,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.22.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 5.00000
ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >
Начальная цена
107 070,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.111
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 100.00000
ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >
Начальная цена
11 780 270,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
13.92.12.199
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 400.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 100.00000
ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >
Начальная цена
1 433 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
14.19.32.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 500.00000
ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >
Начальная цена
775 505,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.20.14.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 5.00000
ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >
Начальная цена
7 877 674,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
13.92.12.199
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 400.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 300.00000
ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >
Начальная цена
588 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
13.92.12.199
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 30.00000
ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >
Начальная цена
310 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
14.19.32.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 100.00000
ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >
Начальная цена
79 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20000.00000
ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >
Начальная цена
3 275 090,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.24.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10000.00000
Кол-во: 5000.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 100.00000
ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >
Начальная цена
200 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
14.19.32.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 1000.00000
ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >
Начальная цена
15 820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4000.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 100.00000
ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >
Начальная цена
2 832 214,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 2.00000
ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >
Начальная цена
1 753 448,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 40.00000
ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >
Начальная цена
2 679 351,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.11.130
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 582.00000
Кол-во: 189.00000
ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >
Начальная цена
95 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.23.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32.00000
ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >
Начальная цена
59 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000.00000
Кол-во: 10.00000
ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >
Начальная цена
635 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
25.71.11.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 100.00000
ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >
Начальная цена
966 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.22.127
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 50.00000
ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >
Начальная цена
1 857 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000.00000
Кол-во: 2000.00000
Кол-во: 15000.00000
Кол-во: 200.00000
ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >
Начальная цена
404 375,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 41.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 250.00000
ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >
Начальная цена
6 475 741,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.21.121
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 360.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 126.00000
Кол-во: 700.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 110.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 294.00000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 160.00000
ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >
Начальная цена
28 846 228,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 55.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 27.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 65.00000
Кол-во: 23.00000
Кол-во: 35.00000
Кол-во: 38.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 70.00000
Кол-во: 90.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 9.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 80.00000
ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >
Начальная цена
29 154 529,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 70.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 80.00000
Кол-во: 90.00000
Кол-во: 65.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 24.00000
Кол-во: 1500.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 42.00000
Кол-во: 48.00000
Кол-во: 78.00000
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 13.00000
Кол-во: 35.00000
Кол-во: 26.00000
ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >
Начальная цена
3 157 057,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
17.12.14.160
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 2200.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 1500.00000
Кол-во: 13.00000
Кол-во: 80.00000
ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >
Начальная цена
16 312 874,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.21.122
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 70.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 6.00000
ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >
Начальная цена
170 594,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.12.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 20.00000
ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >
Начальная цена
1 702 624,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 550.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 600.00000
ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >
Начальная цена
967 265,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 7.00000
ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >
Начальная цена
4 473 061,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 17.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 8.00000
ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >
Начальная цена
64 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
22.29.29.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000.00000
ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >
Начальная цена
22 742 379,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.111
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 9.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 11.00000
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 13.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 19.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 16.00000
Кол-во: 17.00000
Кол-во: 70.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 80.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 600.00000
Кол-во: 50.00000
ЛОТ №69 < Медицинские изделия_69 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №69 < Медицинские изделия_69 >
Начальная цена
140 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200000.00000
ЛОТ №70 < Медицинские изделия_70 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №70 < Медицинские изделия_70 >
Начальная цена
130 495,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
ЛОТ №71 < Медицинские изделия_71 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №71 < Медицинские изделия_71 >
Начальная цена
196 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.129
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40.00000
ЛОТ №72 < Медицинские изделия_72 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №72 < Медицинские изделия_72 >
Начальная цена
328 607,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70.00000
ЛОТ №73 < Медицинские изделия_73 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №73 < Медицинские изделия_73 >
Начальная цена
142 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.00000
ЛОТ №74 < Медицинские изделия_74 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №74 < Медицинские изделия_74 >
Начальная цена
886 590,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.129
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 6000.00000
Кол-во: 2000.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 400.00000
Кол-во: 2100.00000
Кол-во: 1000.00000
ЛОТ №75 < Медицинские изделия_75 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №75 < Медицинские изделия_75 >
Начальная цена
10 176 611,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 700.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 55.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 30.00000
ЛОТ №76 < Медицинские изделия_76 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №76 < Медицинские изделия_76 >
Начальная цена
20 739 542,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.00000
Кол-во: 6.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 16.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 3000.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 32.00000
Кол-во: 150000.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 2400.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 35000.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 30000.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 13.00000
Кол-во: 12.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 35.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 1100.00000
Кол-во: 400.00000
Кол-во: 10000.00000
Кол-во: 90.00000
ЛОТ №77 < Медицинские изделия_77 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №77 < Медицинские изделия_77 >
Начальная цена
269 866,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 30.00000
ЛОТ №78 < Медицинские изделия_78 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №78 < Медицинские изделия_78 >
Начальная цена
18 044 845,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 20.00000
ЛОТ №79 < Медицинские изделия_79 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №79 < Медицинские изделия_79 >
Начальная цена
200 876,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен