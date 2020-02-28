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    Главная / Торги / R_722_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_722_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008939059Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008939059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_722_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 429-04-04 доб. 220

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    ozp@gpnof.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Валенская Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Начальная цена

    278 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.110

    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. G18 дл.33мм №1"

    Кол-во: 2500.00000

    "Позиция 2"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. д/длительн.применения G24 дл.19мм №1"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 3"

    "Канюля назальная ОП стер. кислородная с удлиненной трубкой р.L 2м №1"

    Кол-во: 200.00000

    Лот 2

    ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >

    Начальная цена

    2 215 710,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.132

    Гемостатики

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство гемостатическое рассасыв. 5см/35см №12"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 2"

    "Средство гемостатическое рассасыв. 5см/7,5см №12"

    Кол-во: 15.00000

    Лот 3

    ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >

    Начальная цена

    15 625 026,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спица д/остеосинтеза заточка перьевая д.2,0мм дл.400мм №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 2"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.15мм №1"

    Кол-во: 350.00000

    "Позиция 3"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 4"

    "Шайба д/остеосинтеза зубчатая д.8мм №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 5"

    "Винт д/остеосинтеза Остеостаб кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.75мм №1"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 6"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.18мм №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 7"

    "Стержень д/остеосинтеза гамма сплошной 130град. 11*240мм №1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 8"

    "Сверло д/остеосинтеза д.2,5мм дл.120мм №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 9"

    "Пластина д/остеосинтеза прямая малая с угл.стабильностью дл.138,5мм 10отв. №1 90.06.10"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 10"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная прямая с угл. стабильностью 85*11*2,3мм 6отв. №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 11"

    "Стержень д/остеосинтеза антеградно-ретроградный д/плеча д.8,0мм дл.260мм №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 12"

    "Пластина д/остеосинтеза мыщелковая д/голени с угл. стабильностью правая ширина 13,5мм дл.157мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 13"

    "Стержень д/остеосинтеза универсальный д/большеберцовой кости д.9,0мм дл.360мм №1"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 14"

    "Стержень д/остеосинтеза бедренный правый проксимальный канюлированный д.10мм дл.380мм №1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 15"

    "Пластина д/остеосинтеза S-образная ключичная левая ширина 10мм дл.95мм на 6 отв. №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 16"

    "Пластина д/остеосинтеза фигурная Т-образная малая 57*1,5мм 4отв. №1"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >

    Начальная цена

    6 566 035,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный с неполной резьбой д.6,5мм дл.95мм/32мм №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.2,3мм дл.20мм №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 3"

    "Винт-заглушка д.7мм №1"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 4"

    "Винт-заглушка М8 №1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 5"

    "Винт-заглушка А+10 д.8мм №1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 6"

    "Винт д/остеосинтеза дистальный д.3,5мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 7"

    "Винт-заглушка А0 д.10мм №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 8"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.50мм №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 9"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный полнорезьбовой д.3,5мм дл.22мм №1"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 10"

    "Винт-заглушка А0 д.8мм №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 11"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.30мм №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 12"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.70мм №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 13"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.25мм №1"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 14"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный с конич. резьбой д.5,0мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 15"

    "Винт-заглушка А0 д.12мм №1"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 16"

    "Пластина д/остеосинтеза 1/3 трубки с угл.стабильностью 96*10,5*1,5мм на 8 отв. №1"

    Кол-во: 80.00000

    Лот 5

    ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >

    Начальная цена

    735 971,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №1"

    Кол-во: 4812.00000

    "Позиция 2"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №100"

    Кол-во: 201.00000

    "Позиция 3"

    "Шпатель д/языка дерев. д/взрослых ОП стер. 18мм/150мм №100"

    Кол-во: 242.00000

    "Позиция 4"

    "Шпатель д/языка дерев. педиатрический ОП стер. 14мм/140мм №100"

    Кол-во: 11.00000

    "Позиция 5"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП нестер. 18мм/150мм №1"

    Кол-во: 20000.00000

    "Позиция 6"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №1"

    Кол-во: 200000.00000

    "Позиция 7"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №100"

    Кол-во: 132.00000

    "Позиция 8"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/140мм №1"

    Кол-во: 12000.00000

    "Позиция 9"

    "Шпатель офтальм. д/склеропластики изогнутый 125мм №1"

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 10"

    "Шпатель офтальм. правый изогнутый 120мм №1"

    Кол-во: 8.00000

    Лот 6

    ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >

    Начальная цена

    627 775,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Векорасширитель 80мм №1"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 2"

    "Векорасширитель аспирационный регулируемый №1"

    Кол-во: 28.00000

    "Позиция 3"

    "Векорасширитель с проволочными опорами 13мм 100мм №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 4"

    "Ирис-ретрактор полимерный ОП стерил. д/интероперационного расширения зрачка №1"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 5"

    "Распатор прямой 200мм №1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 6"

    "Ротор реакцион. д/анализаторов Random Access №10"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 7

    ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >

    Начальная цена

    832 736,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.190

    Протезы органов человека, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор д/введения мочеточниковых стентов №1"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 2"

    "Стент мочеточниковый ОП закрытый с ретракционной нитью СН 06/26см №1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 3"

    "Стент мочеточниковый ОП закрытый с ретракционной нитью СН 08/26см №1"

    Кол-во: 100.00000

    Лот 8

    ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >

    Начальная цена

    526 602,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость д/хим. расширения канала 13мл №1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Кабель отведений ЭКГ к монитору ЭКГ Миокард-Холтер на 12отв. 10 электродов №1"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Кабель отведений ЭКГ к монитору ЭКГ Миокард-Холтер на 3отв. 7 электродов №1 РШ2Н-1-17"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 4"

    "Кабель отведений ЭКГ д/отведения OEM-V0713E-A. №1"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 5"

    "Кабель пациента для ЭКГ на 10 отведений с неразборной коробкой №1 F8725R"

    Кол-во: 16.00000

    Лот 9

    ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >

    Начальная цена

    696 915,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.132

    Гемостатики

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал гемостатический рассасывающийся 7,5см*10см №12"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Материал гемостатический рассасыв. 5*7,5см №12"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 3"

    "Материал гемостатический рассасыв. 2,5см*5,1см №10"

    Кол-во: 9.00000

    Лот 10

    ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >

    Начальная цена

    104 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Юбка рентгензащит. д/врача и пациента р.54-60 №1"

    Кол-во: 8.00000

    Лот 11

    ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >

    Начальная цена

    348 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Циркуль по Кастровьехо 86мм №1"

    Кол-во: 40.00000

    Лот 12

    ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >

    Начальная цена

    386 572,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воронка ушная ОП стер. 2,5мм №1"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 2"

    "Воронка ушная стер. д.4,6мм №1"

    Кол-во: 4350.00000

    "Позиция 3"

    "Воронка ушная стер. д.4мм №1"

    Кол-во: 1904.00000

    "Позиция 4"

    "Воронка ушная стерил. полимерная р.1 2,7мм №1"

    Кол-во: 2400.00000

    "Позиция 5"

    "Воронка ушная стерил. полимерная р.2 d-3,7мм №1"

    Кол-во: 2800.00000

    "Позиция 6"

    "Зеркало гортанное б/ручки 22мм №1"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 7"

    "Зеркало гортанное с ручкой стер. р.М 22мм №1"

    Кол-во: 720.00000

    "Позиция 8"

    "Зеркало носовое ОП 30мм №1"

    Кол-во: 4260.00000

    "Позиция 9"

    "Зеркало носовое длина губок 30мм №1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 10"

    "Зеркало носовое ОП стер. 30мм №1"

    Кол-во: 4140.00000

    "Позиция 11"

    "Зеркало носовое ОП стер. полимерное 22мм №1"

    Кол-во: 771.00000

    "Позиция 12"

    "Зеркало носовое ОП стер. полимерное 30мм №1"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 13"

    "Нож д/отоскопии круглый 45 град, длина 16см, диам.2,5мм №1"

    Кол-во: 3.00000

    Лот 13

    ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >

    Начальная цена

    2 766 774,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент хир. сшив. линейн. д/прямых и изгибаемых кассет 30мм/45мм/60мм № 1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Скобки д/сшивающего аппарата УБ-40 0,3*4*3,5 №1000"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. Endo GIA Roticulator 60мм 6 рядов скоб высотой 3,5мм нож 12мм №1"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 4"

    "Кассета к инстр. хир.сшив.линейн. GIA DST 60мм 4 ряда скоб высотой 3,8мм нож, д/норм.ткани №1"

    Кол-во: 72.00000

    "Позиция 5"

    "Магазин со скобками к ушивателю бронхов УБ-40 стер. двухрядный 0,3*4*4,8мм дл. шва 40мм скоб №18"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 6"

    "Магазин со скобками к ушивателю органов УО-60 стер. двухрядный 0,3*4*4,8мм дл. шва 60мм скоб №21"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 7"

    "Скобки к ушивателю органов 0,3*4*4,8 №1000"

    Кол-во: 5.00000

    Лот 14

    ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >

    Начальная цена

    314 022,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штатив д/длительных вливаний ШВ-ДЗМО на трех опорах №1"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 2"

    "Штатив д/пробирок лабораторный на 10 гнезд №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Штатив д/пробирок лабораторный на 40 гнезд №1"

    Кол-во: 19.00000

    "Позиция 4"

    "Штатив-бокс д/предметных стекол на 50шт №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 5"

    "Штатив-бокс д/предметных стекол на 100шт полистирол №1"

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 6"

    "Штатив-бокс д/предметных стекол на 12шт №1"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 7"

    "Штатив-бокс д/предметных стекол на 25шт полистирол №1"

    Кол-во: 22.00000

    "Позиция 8"

    "Штатив-бокс д/предметных стекол на 50шт полистирол №1"

    Кол-во: 32.00000

    Лот 15

    ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >

    Начальная цена

    142 122,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пипетка 10мл ПС серологическая, узкий нос, стер. с фильтром ИУ №1"

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 2"

    "Пипетка 1мл серологическая ПС стер. с фильтром ИУ №1"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 3"

    "Пипетка офтальм. стекл. травмобез. без футляра №100"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 4"

    "Пипетка Пастера 3мл ПЭ градуир. нестер. №500"

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 5"

    "Пипетка Пастера 3мл ПЭ градуир. ОП стер. 150мм №100"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 6"

    "Пипетка Пастера ОП стер. 3мл/150мм инд.уп. №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 7"

    "Пипетка Пастера ПЭ градуир. ОП стер. 3мл /160мм инд.уп. №1"

    Кол-во: 2900.00000

    "Позиция 8"

    "Пипетка стеклянная к СОЭ-метру капилляр Панченкова №1"

    Кол-во: 1019.00000

    "Позиция 9"

    "Пипетка стеклянная к СОЭ-метру капилляр Панченкова №100"

    Кол-во: 26.00000

    Лот 16

    ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >

    Начальная цена

    374 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система родовспоможения KIWI OmniCup вакуумная №1 VAC-6000MT"

    Кол-во: 55.00000

    Лот 17

    ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >

    Начальная цена

    204 925,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор д/новорожденных идентификационный браслет и медальон голубой №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 2"

    "Наконечник д/кружки Эсмарха ОП стер. взрослый НКЭцо №1"

    Кол-во: 12000.00000

    "Позиция 3"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 210мм*280мм*173л №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 4"

    "Бумага диагр. д/ЭКГ 143мм*150мм*300л №1"

    Кол-во: 280.00000

    Лот 18

    ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >

    Начальная цена

    307 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    13.99.19.132

    Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из химических нитей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект белья акушерский из нетканого материала ОП стер. №1"

    Кол-во: 2500.00000

    Лот 19

    ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >

    Начальная цена

    497 524,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катетер в/в стер. 22G №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 2"

    "Зонд урогенитальный тип F-Комбинированный ОП стер. №1"

    Кол-во: 10000.00000

    "Позиция 3"

    "Зонд урогенитальный цитощетка ОП стер. №1"

    Кол-во: 6000.00000

    "Позиция 4"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. Тип D-1 Цитощетка №1"

    Кол-во: 12000.00000

    "Позиция 5"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 6"

    "Катетер в/в KD-FIX стер. 18G №1"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 7"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 800.00000

    "Позиция 8"

    "Зонд питательный ОП стер. СН 08/40см №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 9"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 08/45см №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 10"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 100.00000

    Лот 20

    ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >

    Начальная цена

    1 523 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    22.19.71.190

    Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Презерватив д/ректо-ваг. датчика аппарата УЗИ латексные д.28мм дл.200мм №200"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 2"

    "Презерватив д/ректо-ваг. датчика аппарата УЗИ латексные №1"

    Кол-во: 16000.00000

    Лот 21

    ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >

    Начальная цена

    409 255,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.111

    Препараты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка рентгеновская мед. Agfa Curix RP1 NIF синечувств. 18*24 №100"

    Кол-во: 50.00000

    Лот 22

    ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >

    Начальная цена

    530 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жгут для в/в манипуляций ОП 48*2,5см №25"

    Кол-во: 1000.00000

    Лот 23

    ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >

    Начальная цена

    89 433,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мочеприемник 2000мл прикроватный ОП стер. с прямым сливом №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 2"

    "Мочеприемник прикроватный в наборе мешок накопительный 2л трубка 90см №1 85-04-01"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 3"

    "Мочеприемник 2л прикроватный со спускным краном длина трубки 90см №1"

    Кол-во: 600.00000

    Лот 24

    ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >

    Начальная цена

    155 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.12.120

    Составы химические, используемые в фотографии, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закрепитель и регенератор RP X-Omat LO Fixer and Replenisher маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 50.00000

    Лот 25

    ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >

    Начальная цена

    58 688,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.21.122

    Аппараты дыхательные реанимационные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка эндотрахеальная без манжеты тип Мерфи ID 2.5 №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 2"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.1/70мм №1"

    Кол-во: 200.00000

    Лот 26

    ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >

    Начальная цена

    290 285,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт стомат. ортодонтич. расш. 4мм №1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 2"

    "Винт стомат. ортодонтич. расширяющий 6мм №1"

    Кол-во: 100.00000

    Лот 27

    ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >

    Начальная цена

    354 364,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.110

    Материалы клейкие перевязочные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лейкопластырь бактерицидный 1,9см*7,2см №1"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 2"

    "Лейкопластырь ФармЛайн бактерицидный 6,0см*10,0см №1"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 3"

    "Лейкопластырь фиксирующий на нетканой основе 6см/8см №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 4"

    "Пластырь мед. фиксирующий полиэтилен. пленка 1,9см*7,2см №20"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 5"

    "Пластырь мед. фиксирующий д/фиксации катетеров ОП стер. на полимерной основе 6см*8см №100"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 6"

    "Пластырь фиксирующий мед. 5см*1000см №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 7"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 9см*15см №30"

    Кол-во: 20.00000

    Лот 28

    ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >

    Начальная цена

    16 245 555,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штанга д/стержневой наружн.фиксации трубч.и таз.костей при переломах,сочет.травмах и ранениях титан дл.56мм №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 2"

    "Игла хир. с пружинящим ушком обратно-режущая нестер. 1*47мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 3"

    "Игла хир. с пружинящим ушком нестер. 0,4*18мм 1/2 №12"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 4"

    "Расширитель рамка Charnley №1"

    Кол-во: 50.00000

    Лот 29

    ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >

    Начальная цена

    391 894,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство д/дренирования ран с баллоном 250см.куб ОП №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 2"

    "Трубка мед. ПВХ д/катетеризац. зондир. дрениров. д.вн.4,0мм/толщ.стенки 1,5мм №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 3"

    "Трубка дренажная резиновая тип 2 1кг 5*1,5мм №1"

    Кол-во: 15.00000

    Лот 30

    ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >

    Начальная цена

    118 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя с камерой визуализации FlashBack ОП стер. G21*0,80мм*38мм №100"

    Кол-во: 50.00000

    Лот 31

    ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >

    Начальная цена

    173 115,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зеркало гинекологическое по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.2 №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 2"

    "Набор гинекологич. ОП стер. Фемина Компл. №2 ложка Фолькмана, зеркало по Куско р.М, подстилка, перчатки смотр. №1"

    Кол-во: 1000.00000

    Лот 32

    ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >

    Начальная цена

    1 428 540,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.190

    Протезы органов человека, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал полимерный костнозамещающий Рекост-М 10см.куб. д/восстановит. хирургии №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 2"

    "Материал полимерный костнозамещающий Рекост 5мл д/восстановит. хирургии №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Материал полимерный костнозамещающий Рекост 10мл д/восстановит. хирургии №1"

    Кол-во: 10.00000

    Лот 33

    ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >

    Начальная цена

    396 659,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зонд Юнона цитощетка ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 2"

    "Зонд аспирационный Юнона Classic ОП стер. №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 3"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 4"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. тип А универ. №100"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 5"

    "Устройство дренирующее д/дренирования плевральной полости ОП стер. №1"

    Кол-во: 50.00000

    Лот 34

    ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >

    Начальная цена

    220 356,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручка д/скальпеля 130мм №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 2"

    "Крючок парный пластинчатый по Фарабефу 150мм №1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 3"

    "Иглодержатель сосудистый с желобком 200мм №1"

    Кол-во: 60.00000

    Лот 35

    ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >

    Начальная цена

    910 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент хир. сшив. эндогерниостеплер 30 спиральных скобок 5мм №1"

    Кол-во: 70.00000

    Лот 36

    ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >

    Начальная цена

    24 003 746,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.12.000

    Стерилизаторы хирургические или лабораторные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал оберт. бумаж. д/паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации крепированный в листах 400мм*400мм №500"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 2"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. д/паровой,воздушной,этиленоксидной,радиационной стерилизации плоский 250*320мм №100"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 3"

    "Тест-пакет Бови-Дик-Винар д/испытания паровых стерилизаторов 134 С/35мин №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 4"

    "Пакет ОП термостойкий д/сбора,врем. хранения, обеззараж., обезвреживания и транспортировки мед.отходов класса В 70см*120см №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 5"

    "Индикатор химический Медтест-134/3,5 д/контроля полноты проникания пара №6"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 6"

    "Тест-пакет д/испытания паровых стерилизаторов 134 С/3,5мин №6"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 7"

    "Индикатор паровой стерилизации ФармаТЕСТ-5 ОП химич. многорежимный 105°C, 30 мин.;112°C, 15 мин.;115°C, 12 мин. №500"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 8"

    "Индикатор паровой стерилизации ФармаТЕСТ-6 ОП химич. многорежимный №500"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 9"

    "Пакет из влагопрочной бумаги д/стерилизации мед.изделий самоклеящийся 75мм*150мм №100"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 10"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. д/стерилизации 75мм/150мм №100"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 11"

    "Индикатор химический Медтест-134/10 класс 6 д/контроля процессов стерилизации ОП №1000"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 12"

    "Индикатор химический класс 6 д/контроля процессов стерилизации ОП №500"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 13"

    "Лоток прямоугольный картонный д/стерилизации №1"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 14"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. д/паровой,воздушной,этиленоксидной,радиационной стерилизации 100мм*200мм №100"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 15"

    "Фильтр д/коробок стерилизационных №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 16"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации 300*450мм №100"

    Кол-во: 110.00000

    "Позиция 17"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации плоский 150*280мм №100"

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 18"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации плоский 75*150мм №100"

    Кол-во: 160.00000

    "Позиция 19"

    "Пакет ОП термостойкий д/сбора,врем. хранения, обеззараж., обезвреживания и транспортировки мед.отходов класса Б 70см*120см №1"

    Кол-во: 60.00000

    Лот 37

    ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >

    Начальная цена

    2 058 999,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.190

    Протезы органов человека, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии д/пластики пупочных грыж д.80мм №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 2"

    "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии 200мм/300мм №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии д/пластики вентральных грыж 250мм/350мм №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 4"

    "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии д/пластики вентральных грыж д.100мм №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 5"

    "Эндопротез полимерный д/восстановит. хирургии краниопластина д/закрытия дефектов черепа 100мм/100мм №1"

    Кол-во: 5.00000

    Лот 38

    ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >

    Начальная цена

    107 070,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.111

    Препараты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индикатор хим. ОП д/контроля полноты удаления воздуха №1"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов д/контроля кач-ва предстер. очистки ИМН Азопирам-комплект №1"

    Кол-во: 100.00000

    Лот 39

    ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >

    Начальная цена

    11 780 270,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    13.92.12.199

    Белье постельное прочее из прочих тканей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект белья хир. стер. ОП №1 КБО-01"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 2"

    "Комплект белья хир. уро-гинекологический стерильный одноразовый из нетканого мат. №1 КБО-05"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 3"

    "Комплект белья хир. ОП стер. д/хирургич. вмешательств на конечн. №1 КБО-7.1.1"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 4"

    "Комплект белья хир. стер. ОП №1 КООП-02"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 5"

    "Комплект одежды хир. нестер. для повышенной защиты №1"

    Кол-во: 100.00000

    Лот 40

    ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >

    Начальная цена

    1 433 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    14.19.32.120

    Одежда из нетканых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска мед.3-х слойная с фильтром, фиксатором на резинках нестер. №1"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 2"

    "Халат хир. манжета ОП стер. спанбонд пл.25гр/м² р.48-50 дл.140см №1"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 3"

    "Халат хир. влагонепр. рукав на трикот. манж. нестер. спанбонд 42г/м² 140см,р.50-52 №1"

    Кол-во: 500.00000

    Лот 41

    ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >

    Начальная цена

    775 505,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Хим-СЕКУСЕПТ АКТИВ №100"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 2"

    "Термометр мед. ртутный максимальный стекл. №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 3"

    "Термоиндикатор электронный контроля Холодовой цепи ОП №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 4"

    "Тест на удаление воздуха Тест-ИХ 134/5 №1"

    Кол-во: 5.00000

    Лот 42

    ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >

    Начальная цена

    7 877 674,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    13.92.12.199

    Белье постельное прочее из прочих тканей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Простыня хир. ОП стер. спанбонд пл.42гр/м² 130см/240см №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 2"

    "Простыня хир. ОП нестер. пл.25г/м2 140см*70см №20"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 3"

    "Простыня хир. д/торакальных операций ОП стер. tutami adsorb пл.75г/м2 330*250/190см №1"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 4"

    "Простыня хир. ОП нестер. голубая с перфорацией спанбонд в рулоне пл.25 80см*200см №100"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 5"

    "Простыня хир. ОП стер. пл.25г/м2 140см*70см №1"

    Кол-во: 300.00000

    Лот 43

    ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >

    Начальная цена

    588 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    13.92.12.199

    Белье постельное прочее из прочих тканей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наматрасник материал Биоластик односторонний 200*90*10см №1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 2"

    "Конверт на матрас материал Биоластик белый/серый 200*90*10см №1"

    Кол-во: 30.00000

    Лот 44

    ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >

    Начальная цена

    310 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    14.19.32.120

    Одежда из нетканых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наволочка материал Биоластик 70см*70см №1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 2"

    "Полотно на матрас материал Биоластик белое ширина 220см №1"

    Кол-во: 100.00000

    Лот 45

    ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >

    Начальная цена

    79 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.2,5г/м2 пар №1"

    Кол-во: 20000.00000

    Лот 46

    ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >

    Начальная цена

    3 275 090,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.110

    Материалы клейкие перевязочные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Повязка стер. на нетканой основе с впитыв. прокладкой 5см*7,2см №1"

    Кол-во: 10000.00000

    "Позиция 2"

    "Повязка S стер. на нетканой основе с впитыв. прокладкой 10см*35см №1"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 3"

    "Салфетки стер. из нетканого материала 7,5см*7,5см №2"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 4"

    "Повязка стер. на нетканой основе с впитыв. прокладкой 5см*7,2см №100"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 5"

    "Повязка стер. на нетканой основе с впитыв. прокладкой 10см*35см №25"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 6"

    "Салфетка н/стер ОП из неткан. материала пл.25г/м2 70*80см перфорацией рулон №250"

    Кол-во: 100.00000

    Лот 47

    ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >

    Начальная цена

    200 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    14.19.32.120

    Одежда из нетканых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пеленка хир.ОП стер. впит. 60*50см №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 2"

    "Пеленка хир. ОП нестер. спанбонд 42г/м² 80см*70см №1"

    Кол-во: 1000.00000

    Лот 48

    ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >

    Начальная цена

    15 820 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Помпа микроинфузионная Uniqueflow 275мл ОП стер. с постоянной скоростью инфузии 5мл/час №1 M140-50"

    Кол-во: 4000.00000

    "Позиция 2"

    "Помпа микроинфузионная Uniqueflow 450мл ОП стер. с постоянной скоростью инфузии 5мл/час №1"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 3"

    "Помпа микроинфузионная Uniqueflow 200мл ОП стер. с постоянной скоростью инфузии 5мл/час №1"

    Кол-во: 100.00000

    Лот 49

    ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >

    Начальная цена

    2 832 214,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробирки для предварительного разведения №1000 для анализатора Хемос СП II №1"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов д/иммуногематологич. исследований ID ДиаСелл I-II-III 3*10 №1"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов ID LISS/Coombs д/анализатора иммуногематологич. д/опред. антигена 48 опр. №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов ID LISS/Coombs д/анализатора иммуногематологич. д/опред. антигена 1344 опр. №1"

    Кол-во: 2.00000

    Лот 50

    ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >

    Начальная цена

    1 753 448,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор промывочный КОНТРАД 70 1л д/анализатора иммунохимич. AСCESS system фл. №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Жидкость д/промывания 1,7л канистра пластик. №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Щетка эндоцервикал. Rovers Cervex-Brush Combi д/взятия цервикал. образцов ОП стер. №100"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 4"

    "Набор д/цитологич. исследований BD PrepStain д/гинекологических образцов 480 опр. №1"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 5"

    "Среда Sub-X Mounting Medium 473мл заключающая безводная №1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 6"

    "Щетка эндоцервикал. Rovers Cervex-Brush д/взятия цервикал. образцов ОП стер. №100"

    Кол-во: 40.00000

    Лот 51

    ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >

    Начальная цена

    2 679 351,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.11.130

    Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кассета мед. рентген. Agfa CPG400 с усилив. экраном зеленочувств. 30см/40см №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Кассета мед. рентген. Carestream CR д/систем цифровой рентгенографии 35см/43см №1"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 3"

    "Кассета рентгенографическая пластик. с усилив. экраном ЭУ-И3 синечувств. класс 200 30см/40см №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 4"

    "Кассета рентгенографическая Ренекс КРП пластик. с усилив. экраном ЭУ-В2 синечувств. класс 200 24см/30см №1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 5"

    "Набор д/рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора ОП стер. к устройствам для внутривенного введения 150см №1"

    Кол-во: 582.00000

    "Позиция 6"

    "Набор д/рентгеноконтрастных исследований SSQK 65/115VS д/устройства в/в введения №1"

    Кол-во: 189.00000

    Лот 52

    ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >

    Начальная цена

    95 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.23.000

    Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имплантат крошка 1см3 на основе костной ткани ОП стер. 0,25мм/1мм №1"

    Кол-во: 32.00000

    Лот 53

    ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >

    Начальная цена

    59 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент гинекологич. ложка Фолькмана ОП стер. дл.212мм №1"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 2"

    "Ложка кюретажная двусторонняя средняя №1"

    Кол-во: 10.00000

    Лот 54

    ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >

    Начальная цена

    635 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    25.71.11.120

    Ножницы

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зеркало ректальное ОП стер. двустворчатое операционное 200мм №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 2"

    "Набор 2мл д/коррекции пузырно-мочеточ. рефлюкса и дренажа мочи коллаген, игла эндоскоп. №2"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 3"

    "Стержень д/стомы №1"

    Кол-во: 100.00000

    Лот 55

    ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >

    Начальная цена

    966 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.127

    Шины и прочие приспособления для лечения переломов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина д/верхних конечностей д/взрослых №1"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 2"

    "Комплект шин транспортных, иммобилизационных, складных №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 3"

    "Шина д/нижних конечностей д/взрослых №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 4"

    "Шина септальная д/фиксации носовой перегородки 24мм/64мм №1"

    Кол-во: 50.00000

    Лот 56

    ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >

    Начальная цена

    1 857 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор гинекологич. ОП стер. зеркало по Куско, цитощетка комби, салфетка, перчатки р.2М №1"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 2"

    "Набор гинекологич. Фемина компл. №2 ОП стер. с цитощеткой р.S №1"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 3"

    "Набор гинекологич. ОП стер. Фемина Компл. №2 ложка Фолькмана, зеркало по Куско р.М, подстилка, перчатки смотр. №1"

    Кол-во: 15000.00000

    "Позиция 4"

    "Набор гинекологич. ОП стер. Юнона палочки ламинарии 3 большие и 3 средние №1"

    Кол-во: 200.00000

    Лот 57

    ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >

    Начальная цена

    404 375,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ингалятор д/малого объема д/аэрозольной терапии 210см №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 2"

    "Камера небулайзерная с загубником д/ингалятора серий NE-C28/C29/C30 №1"

    Кол-во: 41.00000

    "Позиция 3"

    "Трубка воздуховодная д/ингаляторов C28/C29/C30 ПВХ 207см №1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 4"

    "Патрубок к ингалятору ультразвуковому Ингпорт соединитель угловой №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 5"

    "Трубка-воздуховод д/прибора ингаляционного 1,2м №1"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Фильтр д/ингаляторов ОМРОН CX/CX2/CX3/CXpro/C30/C24/C24kids(5шт.)"

    Кол-во: 250.00000

    Лот 58

    ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >

    Начальная цена

    6 475 741,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.21.121

    Аппараты для ингаляционного наркоза

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска ларингеальная ОП стер. р.5/70кг-100кг №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Фильтр дых. бактериальновирусный к аппарату ИВЛ Servo №60"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 3"

    "Маска анестезиологич. р.L №1"

    Кол-во: 360.00000

    "Позиция 4"

    "Маска ларингеальная р.5 №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 5"

    "Маска анестезиологич. лицевая наркозная с валиком р.2 №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 6"

    "Маска кислородная д/взрослых средняя р.3 №1"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 7"

    "Маска кислородная д/взрослых с трубкой 210см №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 8"

    "Шланг соединительный д/НИАД д/взрослых 3,7м №1"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 9"

    "Маска анестезиологическая с манжетой Economy д/детей р.2 №1 1513000"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 10"

    "Маска анестезиологическая с манжетой Economy средняя д/взрослых р.4 №1"

    Кол-во: 126.00000

    "Позиция 11"

    "Маска кислородная д/взрослых ОП стер. с трубкой 2,1м №1"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 12"

    "Маска кислородная д/детей с высокой концентрации кислорода, с трубкой №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 13"

    "Маска кислородная д/респираторной терапии с трубкой 2м р.L №1"

    Кол-во: 110.00000

    "Позиция 14"

    "Маска кислородная д/респираторной терапии с трубкой 2м XL №1"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 15"

    "Маска с трубкой д/детей 2,1м №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 16"

    "Маска ларингеальная д/детей стандартная р.1/5кг №1"

    Кол-во: 294.00000

    "Позиция 17"

    "Маска ларингеальная ОП стер. р.3/30кг-50кг №1"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 18"

    "Маска ларингеальная ОП стер. р.4/50кг-70кг №1"

    Кол-во: 160.00000

    Лот 59

    ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >

    Начальная цена

    28 846 228,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтры мембранные ThinPrep PAP Test Filter д/очистки и концентрирования клеточных образцов №500"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов КАЛИЙ ТФБ 100мл д/опред. калия №1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов Щелочная фосфатаза Абрис+ 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. щелочной фосфатазы №1"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов Креатинин Сапфир 505мл д/опред. креатинина в биологических жидкостях №1"

    Кол-во: 55.00000

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов 1мл плазма контрольная норма №10"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов ЛПНП-Холестерин Абрис+ 120мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПНП №1"

    Кол-во: 27.00000

    "Позиция 7"

    "Контроль гематологич. д/анализаторов Boule Con-Diff High 16 параметров №1"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. АСТ в сыворотке или плазме крови №1"

    Кол-во: 65.00000

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов БИЛИРУБИН-АБРИС+ 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 23.00000

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов ГЛЮКОЗА GОD-РАР 500мл д/опред. глюкозы №1"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов НАТРИЙ КОЛОР-АБРИС+ 40мл д/опред. натрия №1"

    Кол-во: 38.00000

    "Позиция 12"

    "Картридж тестовый д/анализатора INNOVANCE с коллагеном и АДФ №20"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов Тромборель S д/анализатора гематологич. 400 опр. №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 д/опред. ТТГ №1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов ПБГ-Агат д/опред. порфобилиногена в моче Реактив Эрлиха 200 опр. №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов д/пробоподготовки образцов циклоспорина д/анализатора Viva №1"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов 22мл/11мл д/анализатора биохимич. Viva д/опред. циклоспорина №1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 18"

    "Тест-полоски МикроальбуФАН д/анализатора Лаура д/опред. микроальбумина №50"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 19"

    "Раствор изотонический Medonic M 20л №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 20"

    "Раствор лизирующий Medonic M 5л №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов Мультифибрен U бычий 5мл д/анализатора гематологич. t 2-8C №10"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов 500мл д/окраски мазков по Папаниколау Гематоксилин Гарриса №1"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов 500мл д/окраски мазков по Папаниколау ЕА50 №1"

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 24"

    "Сенсор глюкозы Sensor Glucose/Lactate для "Super GL Еаsy" t 2-8C №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 25"

    "Раствор д/консерв.клеточных образцов PreservCyt Soiution 250*20мл №1"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 26"

    "Набор красителей BD PrepStain 960мл д/гинекологических образцов 480 опр. №1 491458"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 27"

    "Раствор д/подготовки образцов ThinPrep 4л д/цитологических исследований №1"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов Патромтин SL 5мл д/анализатора Sysmex СА 560 1000 опр. №10"

    Кол-во: 80.00000

    Лот 60

    ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >

    Начальная цена

    29 154 529,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов д/опред. общ. ЖСС 4*9/4*4мл №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect i1000sr/i2000sr общий ПСА реагент 100 тестов №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 3"

    "Раствор Триггера 3,9л д/анализатора иммунохимич. ARCHITECT i №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 4"

    "Контроль гематологический CBC-3D N 2мл д/анализатора гематологич. норма фл. №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов IFCC 19мл д/анализатора Konelab д/опред. лактатдегидрогеназы 440 опр. №4"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов д/анализатора Architecti д/опред. СА 125 400 опр. №1"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов 80мл д/анализатора Konelab д/опред. прям. билирубина 730 опр. №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов God-Pod 240мл д/анализатора Konelab д/опред. глюкозы №1"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов 20мл д/анализатора Konelab д/опред. общ. билирубина 530 опр. №4"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов 240мл д/анализатора Konelab д/опред. холестерина 1200 опр. №1"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов 20мл д/анализатора Konelab д/опред. мочевины 1000 опр. №12"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов Got 160мл д/анализатора Konelab д/опред. АсАт №1"

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов 50мл д/анализатора Konelab д/опред. креатинкиназы-СК 280 опр. №1"

    Кол-во: 65.00000

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов Диахим общий белок д/опред. общего белка в сыворотке и плазме крови 5*50мл №1"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 15"

    "Набор контролей AUTION CHECK II 50мл д/анализатора мочи патология фл. №1"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов 1л д/анализатора SPOTCHEM Промывающий раствор №1"

    Кол-во: 24.00000

    "Позиция 17"

    "Тест-полоски Aution Sticks 10EA д/анализаторов AUTION, POCKET CHEM д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 1500.00000

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов Рикас д/проведения общ. контроля кач-ва,программа по гематологии 12 аналитов 3*2мл №1 RQ9140/d"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 19"

    "Тест-полоски Aution Sticks 10РA д/анализаторов AUTION, POCKET CHEM д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 20"

    "Контроль гематологический CBC-3K N 3мл д/анализатора гематологич. норма фл. №1"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов Рикас д/проведения общ. контроля кач-ва, программа по коагуляции 5 аналитов 12*1мл №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов д/клинической биохимии контрольная мультисыворотка человека норма ур.3 №1"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 23"

    "Тест-полоска д/анализа мочи iChemVelocity 100 шт. №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect д/опред. эстрадиола 100 опр. №1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов д/анализатора Architecti д/опред. бета-ХГЧ 100 опр. №1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов Холестерин общий 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина общего №1"

    Кол-во: 42.00000

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов АМИЛАЗА САПФИР 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. альфа-амилазы №1"

    Кол-во: 48.00000

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов Мочевина Сапфир 250мл д/опред. мочевины в биологических жидкостях №1"

    Кол-во: 78.00000

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов БИЛИРУБИН-АБРИС+ 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. альбумина в сыворотке крови №1"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №1"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов ЛПВП-Холестерин Абрис+ 120мл д/анализатора биохимич. д/опред. ЛПВП №1"

    Кол-во: 26.00000

    Лот 61

    ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >

    Начальная цена

    3 157 057,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.160

    Бумага для аппаратов и приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага д/принтера д/анализатора MicroScan WalkAway б/сетки 10мм/150мм рулон №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Наконечник д/дозатора 1000мкл универсальный с фильтром ОП стер. №1000"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 3"

    "Дозатор пипеточный 0,5мкл-10мкл механич. одноканал. №1"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Дозатор пипеточный 1000мкл-5000мкл механич. одноканал. №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 5"

    "Дозатор пипеточный 20мкл-200мкл механич. одноканал. №1"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 6"

    "Наконечник 100-1000 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 7"

    "Чашечки д/образцов Sample Cups 4мл №100"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 8"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. б/сетки 57мм*20м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 2200.00000

    "Позиция 9"

    "Наконечник д/дозатора 5мкл-350мкл 54мм №960"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 10"

    "Наконечник 0,5-250 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 1500.00000

    "Позиция 11"

    "Наконечники универсальные 0,1-10мкл д/дозаторов с фильтром №1000"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 12"

    "Пробка силиконовая двухконусная с каналом №1"

    Кол-во: 80.00000

    Лот 62

    ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >

    Начальная цена

    16 312 874,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.21.122

    Аппараты дыхательные реанимационные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор моющий 7л д/анализатора фл. №2"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Жидкость очищающая д/анализатора глюкозы Энзискан Ультра 5мл №4"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 4"

    "Усилитель сигнала д/анализатора Ventana BenchMark 100 опр. №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 5"

    "Карточка д/ввода реагентов д/анализатора иммуногистохим. Benchmark 250 опр. №27"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Ротор д/анализа д/анализаторов ACL №100"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 7"

    "Набор контрольных сывороток 25мл д/анализатора биохимич. уровень 2 №1"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 8"

    "Крышка д/виал 20мл д/газового хромотографа Agilent ПТФЭ/силикон, магнитная №100"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 9"

    "Трек мультикюветный д/анализатора Clima MC-15 №100"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 10"

    "Раствор лизирующий Hemolyhnac 3N 1л д/анализатора MEK №1"

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 11"

    "Раствор промывочный 2л д/анализаторов Beckman Coulter AU №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 12"

    "Фильтр д/анализатора Сапфир 400 д/промывающего раствора №1"

    Кол-во: 6.00000

    Лот 63

    ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >

    Начальная цена

    170 594,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.12.000

    Стерилизаторы хирургические или лабораторные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дозатор пипеточный 10мкл-100мкл механич. одноканал. №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. с журналом 160/150, 180/60 №1000"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 3"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-02 №1000"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 4"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-01-1 №1000"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 5"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. с индикатором д/стерилизации плоский 150мм/250мм №100"

    Кол-во: 20.00000

    Лот 64

    ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >

    Начальная цена

    1 702 624,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-полоски Акку-Чек Актив д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 550.00000

    "Позиция 2"

    "Тест-полоски Акку-Чек Перформа д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 3"

    "Тест-полоски SD Check Gold test strip д/глюкометра SD Check Gold 2*25 №1"

    Кол-во: 600.00000

    Лот 65

    ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >

    Начальная цена

    967 265,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов д/анализатора ТТГ калибратор 2*4мл №1"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Калибратор 4мл д/анализатора иммунохимич. ARCHITECT i д/опред. IgM антитела к токсоплазме №1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 3"

    "Калибратор 6мл д/анализаторов Beckman Coulter AU д/опред. холестерина ЛПВП №1"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 4"

    "Набор калибраторов 12мл д/анализаторов AU д/опред. белков сыворотки №1"

    Кол-во: 7.00000

    Лот 66

    ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >

    Начальная цена

    4 473 061,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент 100мл д/лаб. исследований кровь баранья дефибринированная д/питательных сред стер. №1"

    Кол-во: 24.00000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов 48мл д/опред. содержания С-реактивного белка FS №110"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect д/опред. Т4 свободного 100 опр. №1"

    Кол-во: 17.00000

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов д/анализатора иммунохимич. ARCHITECT i д/опред. IgM антитела к токсоплазме 100 опр. №1"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 5"

    "Буфер промывочный 3,9л д/анализатора иммунохимич. ARCHITECT i №1"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 6"

    "Материал контрольный 5мл иммунологический трехуровневый №12"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 7"

    "Ячейка реакционная Reaction Vessels д/анализатора иммунохимич. ARCHITECT i №4000"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 8"

    "Контроль 2мл д/опред. гликозилированого гемоглобина уровень1,2 №1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 9"

    "Сыворотка контрольная 12мл д/анализаторов Beckman Coulter AU д/опред. ITA, уровень 3 №1"

    Кол-во: 8.00000

    Лот 67

    ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >

    Начальная цена

    64 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пипетка Пастера 1мл ПЭ градуир. ОП стер. 160мм №1"

    Кол-во: 5000.00000

    Лот 68

    ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >

    Начальная цена

    22 742 379,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.111

    Препараты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сыворотка диагностич. ПЕТСАЛ 2мл сальмонеллезная адсорб. для РА H-a амп. №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Реагент промывающий Диа-Клинер 1л ферментативный"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Реагент диагностический иммунохроматограф. R1 IK 200609 тест д/опред. амфетаминов AMP,катионы-MDPV,a-PVP,a-PHP №50"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 4"

    "Тест-полоски д/анализа мочи UrineRS Н-10 д/анализаторов CL-50 №100"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 5"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. НД-ПМП-1 к Амоксициллину/Клавуланат 20мкг/10мкг фл. №100"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 6"

    "Сыворотка диагностич. сальмонел. адсорбир.Henx д/РА, лиофил. д/диагностич.целей амп. 2мл №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 7"

    "Сыворотка контрольная 1мл д/диагностики сифилиса слабоположительная кроличья №10"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов 80мл д/опред. Холестерина ЛВП прямого №1"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 9"

    "Основа уреазного агара по Кристенсену 500г №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 10"

    "Сыворотка контрольная 100мл д/анализаторов AU д/опред. CONTROL SERUM 2 №1"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов 500мл д/опред. глюкозы ферментативно-фотометрическим методом №1"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов 500мл д/опред. креатинина кинетическим методом №1"

    Кол-во: 11.00000

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов 3л д/анализаторов AU очищающий раствор №1"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 14"

    "Реагент гемолизирующий 1000мл д/анализатора Beckman Coulter AU/SYNCHRON №1"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов д/выделения РНК/ДНК из клинического материала 100 опр. №1"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Среда питательная д/выдел. и идент. энтеробактерий сух. Среда SDS-бульон фас. 0,25кг №1"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 17"

    "Сыворотка диагностич. сальмонел. адсорбир.O-8 для РА., лиофилизат д/диагностич. целей 2мл амп. №5"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов 300мл д/анализаторов AU д/опред. аланинаминотрансферазы АЛТ №1"

    Кол-во: 19.00000

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов 320мл д/анализаторов AU д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов ОБЩИЙ IgE-ИФА д/опред. иммуноглоб. кл. Е 96 опр. №1"

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов д/анализатора Beckman Coulter AU д/опред. глюкозы 200мл №1"

    Кол-во: 17.00000

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов д/клинич. анализа мокроты д/окраски мазков по методу Цилю-Нильсену 100 опр. №1"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 23"

    "Реагент лизирующий Хемолинак 5 1л д/анализатора гематологич. МЕК №1"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 24"

    "Раствор красителя 1л Азур-эозин по Романовскому №1"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 25"

    "Раствор красителя МиниМед-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 26"

    "Тест-полоски Nano-CheckTM AMI д/анализатора Nano-Checker 710 д/опред. тропонина I,миоглобина,КФК-MB №20"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 27"

    "Раствор очищающий Cleanac 5л д/анализатора MEK №1"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 28"

    "Раствор очищающий Cleanac-3 1л д/анализатора MEK №1"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 29"

    "Тест-полоски Nano-CheckTM AMI д/анализатора Nano-Checker 710 д/опред. тропонина I №20"

    Кол-во: 50.00000

    Лот 69

    ЛОТ №69 < Медицинские изделия_69 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №69 < Медицинские изделия_69 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №69 < Медицинские изделия_69 >

    Начальная цена

    140 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №1"

    Кол-во: 200000.00000

    Лот 70

    ЛОТ №70 < Медицинские изделия_70 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №70 < Медицинские изделия_70 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №70 < Медицинские изделия_70 >

    Начальная цена

    130 495,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.140

    Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод референсный д/анализатора электролитов EasyStat №1"

    Кол-во: 3.00000

    Лот 71

    ЛОТ №71 < Медицинские изделия_71 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №71 < Медицинские изделия_71 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №71 < Медицинские изделия_71 >

    Начальная цена

    196 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.129

    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульсоксиметр портативный №1"

    Кол-во: 40.00000

    Лот 72

    ЛОТ №72 < Медицинские изделия_72 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №72 < Медицинские изделия_72 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №72 < Медицинские изделия_72 >

    Начальная цена

    328 607,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пистолет биопсийный д/биопсии простаты Cobra ОП стер. с иглой 18G 25см №1"

    Кол-во: 70.00000

    Лот 73

    ЛОТ №73 < Медицинские изделия_73 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №73 < Медицинские изделия_73 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №73 < Медицинские изделия_73 >

    Начальная цена

    142 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кассета д/сшивающего инструмента линейного шва 80мм №1"

    Кол-во: 20.00000

    Лот 74

    ЛОТ №74 < Медицинские изделия_74 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №74 < Медицинские изделия_74 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №74 < Медицинские изделия_74 >

    Начальная цена

    886 590,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.129

    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бутыль 30мл д/анализатора биохимич. Viva-E №20"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя с камерой визуализации ОП стер. G21*0,80мм*28мм №100"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 3"

    "Контейнер 120мл д/биолог. материалов стер. с завинч. крышкой №1"

    Кол-во: 6000.00000

    "Позиция 4"

    "Контейнер для биоматериала 120мл стер. с завинч. крышкой №1"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 5"

    "Прокладка д/аппарата DONATELLO к биопсийным кассетам №1000"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 6"

    "Чашка Петри d100 стер. п/с. №1 11000206"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 7"

    "Чашка Петри стер. пластик. 90*15 №20"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 8"

    "Чашка Петри стекл. 100мм №1"

    Кол-во: 2100.00000

    "Позиция 9"

    "Чашка Петри стер. пластик. 90мм №1"

    Кол-во: 1000.00000

    Лот 75

    ЛОТ №75 < Медицинские изделия_75 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №75 < Медицинские изделия_75 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №75 < Медицинские изделия_75 >

    Начальная цена

    10 176 611,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.140

    Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода д/посева 25мл д/анализатора типа Walkaway, Autoscan с плюроином №60"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 2"

    "Среда питательная Среда Гисса с дульцитом БТН 0,1кг №1"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 3"

    "Система двухфазная д/анаэробных и аэробных бактерий фл. №10"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 4"

    "Система транспортная со средой Амиеса с активир. углем №100"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 5"

    "Среда питательная 0,2л Мясо-пептонный агар д/культивирования микроорганизмов №1"

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 6"

    "Среда питательная д/культивирования аэробов №1"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 7"

    "Среда питательная система д/гемокультур двухфазная д/анаэробов и факультативн. аэробов 10фл. №1"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 8"

    "Среда питательная бульон 400мл д/культивирования грибов №1"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 9"

    "Среда питательная Среда Хью-Лейфсона Селенитовый бульон 0,2кг №1"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 10"

    "Среда питательная Стафилококкагар д/выявл. стафилококков 250г №1"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 11"

    "Среда питательная суспензионная для СТРЕПТО теста 16 №1 10003386"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 12"

    "Среда питательная д/выделения и культивирования лактобацилл 0,25кг сухая №1"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 13"

    "Среда питательная Сыворотка крови КРС д/культур клеток 200мл №1"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 14"

    "Среда питательная д/идентифик. энтеробакт.,сух. Железо-глюкозо-лактозн. агар с мочевин. 0,25кг №1"

    Кол-во: 55.00000

    "Позиция 15"

    "Среда питательная МакКонки и CLED-агар д/проведения микробиологических исследований 10 слайдов №1"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 16"

    "Среда питательная Эмульсия яичного желтка 100мл №5"

    Кол-во: 30.00000

    Лот 76

    ЛОТ №76 < Медицинские изделия_76 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №76 < Медицинские изделия_76 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №76 < Медицинские изделия_76 >

    Начальная цена

    20 739 542,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор калибраторов 100мл д/анализатора стрипы №10"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 2"

    "Набор калибраторов 8мл д/анализатора Architecti д/опред. общего ПСА №1"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 3"

    "Пленка д/заключения гистологич. препарата SCA Cov.Film к аппарату Sakura Tissue-Tek Film 70м №1"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 4"

    "Пробирка вакуумная 1,8мл с цитратом натрия 3,8% с крышкой BD Hemogard 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 5"

    "Пробирка реакционная SU-40 д/анализаторов CA №3000"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 6"

    "Калибратор гликолизир. гемоглобина 1*8,5*2 №1 HA3444"

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 7"

    "Устройство вакуумное с поршнем 2мл с литий-гепарином ОП стер. 11мм/66мм №100"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 8"

    "Стекло контрольное д/анализатора Ventana BenchMark с ксенографтами д/опред. статуса гена HER2 №10"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 9"

    "Наконечник 5мл д/степпера Combitips №100"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 10"

    "Криопробирка 5мл с коническим дном и юбкой устойчивости ОП нестер. с крышкой 15мм/60мм №1"

    Кол-во: 3000.00000

    "Позиция 11"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания кремнезем ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 12"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 13"

    "Пробирка полипропил. тип Эппендорф 1,5мл №1000"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 14"

    "Лента лаб. с наклейками на стекла 500 наклеек рулон №1"

    Кол-во: 32.00000

    "Позиция 15"

    "Микропробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с К2 ЭДТА №1"

    Кол-во: 150000.00000

    "Позиция 16"

    "Набор калибраторов 24мл д/анализаторов Architect i1000sr/i2000sr д/опред. бета-ХГЧ №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 17"

    "Набор калибраторов 5мл д/коагулолометра АК д/опред. фибриногена №1"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 18"

    "Планшет д/иммунологич. реакций 96 лунок, полистероловый U-образное дно, стерил., без крышки №1"

    Кол-во: 2400.00000

    "Позиция 19"

    "Планшет д/определения групп крови на 50 лунок П-50 №1"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 20"

    "Пробирка 0,5мл д/анализаторов Konelab Indiko д/проб №1"

    Кол-во: 35000.00000

    "Позиция 21"

    "Стекло предметное со шлифов. краями с полосой д/записи 76мм*26мм*1,0мм №72"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 22"

    "Пробирка 500мкл с К2 ЭДТА ОП стер. с капилляром №1"

    Кол-во: 30000.00000

    "Позиция 23"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания кремнезем ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 24"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф нестер. №500"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 25"

    "Пробирка центрифужная 10мл коническая пластик. №100"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 26"

    "Пробирка цитологическая многораз. №12"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 27"

    "Прокладка д/пробирок ECOfunnel №100"

    Кол-во: 35.00000

    "Позиция 28"

    "Стекло покровное 18мм*18мм*0,17мм №1000"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 29"

    "Стекло покровное 24мм*24мм*0,17мм №1000"

    Кол-во: 1100.00000

    "Позиция 30"

    "Стекло предметное без обработки 76мм*26мм*1,0мм №72"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 31"

    "Стекло предметное со шлифов. краями 76мм*26мм*2,0мм №1"

    Кол-во: 10000.00000

    "Позиция 32"

    "Устройство д/исследований проб крови 100мкл с ЭДТА ОП стер. №100"

    Кол-во: 90.00000

    Лот 77

    ЛОТ №77 < Медицинские изделия_77 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №77 < Медицинские изделия_77 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №77 < Медицинские изделия_77 >

    Начальная цена

    269 866,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коктейль зондов д/анализатора Ventana BenchMark д/определения статуса HER2 50 опр. №1"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Зонд-тампон ОП пластик+хлопок стер. б/пробирки 15см №100"

    Кол-во: 30.00000

    Лот 78

    ЛОТ №78 < Медицинские изделия_78 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №78 < Медицинские изделия_78 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №78 < Медицинские изделия_78 >

    Начальная цена

    18 044 845,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт-заглушка канюлированная дл.1мм №1"

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 2"

    "Винт-заглушка д.8,5мм №1"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 3"

    "Штифт д/остеосинтеза интрамедуллярный д/плечевой кости титан д.7,5мм дл.240мм №1"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 4"

    "Штифт д/остеосинтеза интрамедуллярный б/берцовой кости д.9мм дл.330мм №1"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 5"

    "Винт-заглушка 11,5 мм №1"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 6"

    "Пластина д/остеосинтеза проксимальная локтевая УС 3,5 ширина 10мм дл.87мм на 2 отв. №1"

    Кол-во: 20.00000

    Лот 79

    ЛОТ №79 < Медицинские изделия_79 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 09:0016.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008939059Подведение итогов не позднее ЛОТ №79 < Медицинские изделия_79 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №79 < Медицинские изделия_79 >

    Начальная цена

    200 876,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязатель