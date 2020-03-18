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Номер извещения
32008937259
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке грузов авиационным транспортом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-82-84
Факс
Адрес электронной почты
e.dergacheva@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул.Ткацкая д.7
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке грузов авиационным транспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 11:00 GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937259Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке грузов авиационным транспортомг. Москва, ул.Ткацкая д.7
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 11:0018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937259Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке грузов авиационным транспортомг. Москва, ул.Ткацкая д.7
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 11:0027.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937259Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузов авиационным транспортомг. Москва, ул.Ткацкая д.7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке грузов авиационным транспортом
Начальная цена
1 804 958,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Раздел 9 документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Раздел 9 документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
51.21.13.000
51.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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