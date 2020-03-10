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    Главная / Торги / Поставка технических газов

    Поставка технических газов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 07:0010.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937392Дата и время окончания срока приема заявок Ацетилен, пропан, кислород, гелий, аргон, азот, аргон, кислород, азот, аргонЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937392

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технических газов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация о закупке

    Приложение № 1 (проект договора)

    Приложение № 2(тех задание)

    Приложение к ТЗ

    Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ацетилен, пропан, кислород, гелий, аргон, азот, аргон, кислород, азот, аргон

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937392Подведение итогов не позднее Ацетилен, пропан, кислород, гелий, аргон, азот, аргон, кислород, азот, аргонЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ацетилен, пропан, кислород, гелий, аргон, азот, аргон, кислород, азот, аргон

    Начальная цена

    2 032 557,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    56317 кг.; 5779,90 м.куб

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1.; г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1/4; г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 12, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    20.14.11.126

    Ацетилен

    Классификатор ОКВЭД2

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных органических химических веществ"

    Кол-во: 77.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 240.00000

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 606.30000

    "Позиция 4"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 67.40000

    "Позиция 5"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 1246.20000

    "Позиция 6"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 56000.00000

    "Позиция 7"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 446.40000

    "Позиция 8"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 9"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 2952.60000

    "Позиция 10"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 341.00000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    9 638 515
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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