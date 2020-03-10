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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008937392
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технических газов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шангареева Инна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ацетилен, пропан, кислород, гелий, аргон, азот, аргон, кислород, азот, аргон
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ацетилен, пропан, кислород, гелий, аргон, азот, аргон, кислород, азот, аргон
Начальная цена
2 032 557,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
56317 кг.; 5779,90 м.куб
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1.; г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1/4; г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 12, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
20.14.11.126
20.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 77.00000
Кол-во: 240.00000
Кол-во: 606.30000
Кол-во: 67.40000
Кол-во: 1246.20000
Кол-во: 56000.00000
Кол-во: 446.40000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 2952.60000
Кол-во: 341.00000
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