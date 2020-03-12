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Номер извещения
32008937418
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» в период комплексного опробования при завершении строительства Главного корпуса ТЭС, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к настоящей закупочной документации)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-59-60
Факс
Адрес электронной почты
medvedeva.ie@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведева Ирина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 121 АО «Воткинский завод»
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Выполнение пуско-наладочных работ "под нагрузкой" в период комплексного опробования при завершении строительства Главного корпуса ТЭС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 09:00 GMT +312.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937418Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение пуско-наладочных работ "под нагрузкой" в период комплексного опробования при завершении строительства Главного корпуса ТЭС. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 121 АО «Воткинский завод»
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 09:0012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937418Дата и время вскрытия заявок Выполнение пуско-наладочных работ "под нагрузкой" в период комплексного опробования при завершении строительства Главного корпуса ТЭС. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 121 АО «Воткинский завод»
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937418Подведение итогов не позднее Выполнение пуско-наладочных работ "под нагрузкой" в период комплексного опробования при завершении строительства Главного корпуса ТЭС. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 121 АО «Воткинский завод»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937418Подведение итогов не позднее Выполнение пуско-наладочных работ "под нагрузкой" в период комплексного опробования при завершении строительства Главного корпуса ТЭС. Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 121 АО «Воткинский завод»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение пуско-наладочных работ "под нагрузкой" в период комплексного опробования при завершении строительства Главного корпуса ТЭС.
Начальная цена
33 458 809,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
167 294,05 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
33.20.60.000
33.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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