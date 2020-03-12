Выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» в период комплексного опробования при завершении строительства Главного корпуса ТЭС, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к настоящей закупочной документации)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008937418 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» в период комплексного опробования при завершении строительства Главного корпуса ТЭС, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к настоящей закупочной документации) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД Юридический адрес 427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2, Почтовый адрес Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2 Контактный телефон +7 34145 6-59-60 Факс Адрес электронной почты medvedeva.ie@vzavod.ru Ф.И.О. контактного лица Медведева Ирина Евгеньевна Место рассмотрения предложений Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, д. 2, отдел 121 АО «Воткинский завод» Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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