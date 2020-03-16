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    Главная / Торги / «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»

    «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050899Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050899

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Декларация

    Уведомление

    ТЗ

    Анкета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 29-88-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Inna.Zakharkova@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркова Инна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 18:00 GMT +316.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050899Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050899Дата и время вскрытия заявок «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»Сургут

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 18:0030.03.2020 18:0030.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050899Подведение итогов не позднее «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 18:0030.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050899Подведение итогов не позднее «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Силами заказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Поставка досмотрового оборудования - арочного металлодетектора и модуля компьютерного интерфейса CMA в количестве 3 (трех) единиц»"

    Кол-во: 3

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