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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (АО «Златмаш»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (АО «Златмаш»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937150Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008937150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (АО «Златмаш»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    68.РК.4.6.2020-3_от_16.03.2020_Протокол_Златмаш_НС_ЭТП.docx

    68.РК.4.6.2020_Приложение № 2 - Техническое задание

    68.РК.4.6.2020_Приложение № 1 - Договор страхования

    68.РК.4.6.2020_Златмаш_НС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беседина Раиса Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937150Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937150Дата и время вскрытия заявок Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 14:0016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937150Подведение итогов не позднее Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937150Подведение итогов не позднее Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)

    Начальная цена

    476 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации) и проектом договора (раздел 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд, д. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации) и проектом договора (раздел 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Классификатор ОКПД2

    65.12.11.000

    Услуги по страхованию от несчастных случаев

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.4

    Страхование от несчастных случаев и болезней

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602821/name/5e706109822990.54213677

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование от несчастных случаев и болезней"

    Кол-во: 3400.00000

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