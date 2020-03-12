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Номер извещения
32008937150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС) для нужд акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (АО «Златмаш»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
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Адрес электронной почты
info@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беседина Раиса Сергеевна
Место рассмотрения предложений
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937150Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008937150Дата и время вскрытия заявок Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 14:0016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937150Подведение итогов не позднее Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное страхование сотрудников юридических лиц от несчастных случаев и болезней (НС)
Начальная цена
476 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации) и проектом договора (раздел 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд, д. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
65.12.11.000
65.12.4
Документация лота
Кол-во: 3400.00000
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