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Номер извещения
ГП050898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку системы промывки проточной части турбины согласно ИЯТЛ.302322.101
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 372-58-81 доб. 1145
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
u.bondarevskaya@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаревская Ульяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы промывки проточной части турбины согласно ИЯТЛ.302322.101
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050898Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы промывки проточной части турбины согласно ИЯТЛ.302322.101Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 12:0006.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050898Дата и время вскрытия заявок Поставка системы промывки проточной части турбины согласно ИЯТЛ.302322.101Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.04.2020 18:0006.04.2020 18:0006.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050898Подведение итогов не позднее Поставка системы промывки проточной части турбины согласно ИЯТЛ.302322.101Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы промывки проточной части турбины согласно ИЯТЛ.302322.101
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
28
Документация лота
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