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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008937427
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бумаги А4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А
Почтовый адрес
394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А
Контактный телефон
+7 473 254-34-77
Факс
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Адрес электронной почты
E.Smolyaninova@vrgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубарев Константин Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги А4
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги А4
Начальная цена
1 877 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7450 шт. упаковок, количество листов в упаковке 500 шт., количество упаковок в коробке 5 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Воронеж
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж
Адрес местонахождения
394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А
17.12
17.12
Документация лота
Кол-во: 7450.00000
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