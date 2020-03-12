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    Главная / Торги / Поставка бумаги А4

    Поставка бумаги А4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008937427Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги А4ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008937427

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги А4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_052020ЭФСМП.pdf

    Извещение о внесений изменений 052020ЭФСМП

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме № 052020ЭФСМП редакция 1

    Документация о запросе предложений в электронной форме №052020ЭФСМП редакция 1

    Проект договора 052020ЭФСМП редакция 1

    Форма коммерческого предложения №052020ЭФСМП редакция 1

    Форма № 12 Описание поставляемого товара №052020ЭФСМП редакция 1

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 052020ЭФСМП ЛОТ № 1 редакция 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром межрегионгаз Воронеж
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж

    Юридический адрес

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Почтовый адрес

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Контактный телефон

    +7 473 254-34-77

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Smolyaninova@vrgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубарев Константин Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги А4

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937427Подведение итогов не позднее Поставка бумаги А4Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги А4

    Начальная цена

    1 877 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7450 шт. упаковок, количество листов в упаковке 500 шт., количество упаковок в коробке 5 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    394006, Воронежская область, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условие оплаты является критерием оценки. Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Воронеж
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Воронеж

    Адрес местонахождения

    394006, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, пер.Красноармейский, 12А

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603612/name/5e70ad7de45184.94749321

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 7450.00000

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