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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050888
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка импортного инструмента
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-59-74
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карандашова Татьяна Федоровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка импортного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 07:00 GMT +310.03.2020 07:0010.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050888Дата и время окончания срока приема заявок Поставка импортного инструментаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 07:0010.03.2020 07:0010.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050888Дата и время вскрытия заявок Поставка импортного инструментаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050888Подведение итогов не позднее Поставка импортного инструментаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка импортного инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 90
Кол-во: 40
Кол-во: 100
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